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С апреля туристам закроют вход в Староместскую ратушу в Праге

С апреля туристам закроют вход в Староместскую ратушу в Праге

artyommm 253 0
Староместская ратуша с Орлоем в Праге закрывается на реконструкцию. Демонтаж астрономических часов запланирован на февраль 2018 года.
С апреля туристам закроют вход в Староместскую ратушу в Праге

В Праге начинается ремонт Староместской ратуши. Ее закроют строительными лесами, и с весны по осень туристы не смогут попасть на смотровую площадку. В первой половине следующего года реконструкция коснется и Орлоя.

Староместская ратуша с Орлоем заслуженно может считаться одной из самых известных достопримечательностей мира. Ее модель представляет Чехию в брюссельском парке Mini-Europe, а в Японии и Корее строят ее копии. Но в этом году, а также в первой половине следующего рассмотреть этот памятник истории и архитектуры во всей красе не удастся. Начинается реконструкция ратуши, на которую выделено 48 млн крон.

Первый этап предполагает ремонт фасада. С апреля по ноябрь будет закрыта и галерея ратуши, где после ремонта появятся новые перила. На втором этапе строители будут работать с капеллой башни. Во время Второй мировой войны она пострадала от взрыва, и хотя ее удалось отремонтировать, последствия повреждения все равно продолжают напоминать о себе: по стене идут трещины с самого верха до пола. В ремонте нуждается и крыша, которую заливает дождем.

И наконец, реконструкция коснется Орлоя. Она запланирована на февраль следующего года. Реставраторы должны будут полностью разобрать астрономические часы и отвезти на ремонт. Они вернут исконный цвет железа, который сейчас закрывают многочисленные слои графитовой эмали. На время ремонта бой Орлоя для туристов заменит лазерная проекция на строительных лесах – видеомэппинг. Астрономические часы вернутся на свое место в июне 2018 года.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Староместская площадь Прага туристы реконструкция
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