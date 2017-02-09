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Чешская почта рассказала о ближайших нововведениях

Чешская почта рассказала о ближайших нововведениях

artyommm 26 0
Курьеру можно будет заплатить банковской картой, расширится дневная и вечерняя доставка в районные центры и пройдут другие изменения в услугах Чешской почтой.
Чешская почта рассказала о ближайших нововведениях

С середины этого года курьеры Чешской почты будут ездить с терминалами PDA, которые позволят клиентам расплачиваться карточками любого банка или использовать электронную подпись. Кроме того, почта собирается сделать более строгими условия доставки шин и расширить дневную и вечернюю доставку отправлений в районные центры.

Несмотря на улучшение сервиса, услуги Чешской почты дорожать не будут. С начала года доставка посылок подорожала на 10 крон, а в прошлом году на 3 кроны стала дороже марка для писем (раньше стоила 13 крон, теперь – 16). Повлиять на стоимость доставки могут только колебания цен на топливо и другие сопутствующие ресурсы. При этом Чешская почта, по словам генерального директора, остается по-прежнему самой дешевой почтой в Европе.

Что касается доставки шин, то эта услуга должна будет существенно подорожать. Кроме того, в рамках одной доставки можно будет получить только две шины. 

Чешская почта также собирается тесно сотрудничать с интернет-магазинами, изменить упаковочные наборы для пакетных посылок и улучшить качество снимков в рамках сервиса Pohlednice Online («Открытка онлайн»).

Источник: aktualne.cz

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