Чешская почта рассказала о ближайших нововведениях

Курьеру можно будет заплатить банковской картой, расширится дневная и вечерняя доставка в районные центры и пройдут другие изменения в услугах Чешской почтой.

С середины этого года курьеры Чешской почты будут ездить с терминалами PDA, которые позволят клиентам расплачиваться карточками любого банка или использовать электронную подпись. Кроме того, почта собирается сделать более строгими условия доставки шин и расширить дневную и вечернюю доставку отправлений в районные центры.

Несмотря на улучшение сервиса, услуги Чешской почты дорожать не будут. С начала года доставка посылок подорожала на 10 крон, а в прошлом году на 3 кроны стала дороже марка для писем (раньше стоила 13 крон, теперь – 16). Повлиять на стоимость доставки могут только колебания цен на топливо и другие сопутствующие ресурсы. При этом Чешская почта, по словам генерального директора, остается по-прежнему самой дешевой почтой в Европе.

Что касается доставки шин, то эта услуга должна будет существенно подорожать. Кроме того, в рамках одной доставки можно будет получить только две шины.

Чешская почта также собирается тесно сотрудничать с интернет-магазинами, изменить упаковочные наборы для пакетных посылок и улучшить качество снимков в рамках сервиса Pohlednice Online («Открытка онлайн»).

Источник: aktualne.cz