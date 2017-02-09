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Не только Град: самые «туристические» места Праги в прошлом году

Не только Град: самые «туристические» места Праги в прошлом году

artyommm 22 0
Туристов в Праге начали интересовать не только Пражский град, Староместская площадь и другие известные достопримечательности: в прошлом году популярность набрали и другие объекты.
Не только Град: самые «туристические» места Праги в прошлом году

В прошлом году Прагу посетили 7 млн туристов, из них 6,05 млн – иностранцы. По сравнению с 2015 годом турпоток в чешскую столицу вырос на 5,9%. Чешских туристов стало больше на 14,3% – всего 1,02 млн человек. В целом туристы в Праге провели 16,67 млн ночей, из них почти 15 млн ночей приходится на иностранных гостей.

Самыми популярными туристическими достопримечательностями стали Пражский град, Староместская ратуша с Орлоем и зоопарк Праги. Далее по популярности следуют объекты, которые находятся в управлении Национального музея, Технический музей и Йозефов. 

Большим спросом также пользуется Королевский путь от Староместской площади к Пражскому граду. Благодаря информационной кампании туристов удалось направить и в другие интересные места столицы, например, в Винограды, Вршовице и Карлин, – рассказывают в Prague City Tourism.

Прага ежегодно становится самым посещаемым городом Чехии. В прошлом году по туристической привлекательности за ней следовал Южноморавский край, куда приехали 1,65 млн туристов. Третьим оказался Южночешский край. Наибольший прирост турпотока продемонстрировал Карловарский край, где побывало на 13,2% больше гостей, чем в 2014 году.

В целом количество туристов в Чехии выросло на 6,9% и составило 18,3 млн гостей, из них 9,3 млн приезжали из-за границы.

Источник: blesk.cz

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