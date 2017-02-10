Немцы посчитали, сколько стоит провести День святого Валентина в Праге

Немецкая компания составила рейтинг городов мира по доступности услуг и товаров, ассоциирующихся с Днем всех влюбленных.

День святого Валентина уже не за горами, и многие влюбленные пары думают, куда отправиться в романтическую поездку. Тем, кто живет в Праге, можно никуда не ехать. Немецкая компания по продаже цветов Bloomy Days посчитала, сколько стоит отметить этот праздник в разных городах: Прага оказалась самым дешевым вариантом.

Для расчета использовались цены на пять услуг и товаров, которые связаны с Днем всех влюбленных: цены на букет роз, два абонемента в спа на целый день, ужин в ресторане со звездами Мишлена, посещение кинотеатра и перекус на двоих, а также ночь в двухместном номере в гостинице уровня 4-5 звезд.

Цены, указанные в расчете, составлялись на основе как минимум трех предложений в каждой категории. В результате одной влюбленной паре, которая хочет провести романтические выходные в Праге, понадобится 430 евро, или около 11 600 крон.

Самым дорогим пунктом среди всех в Праге будет ужин в ресторане, где нужно будет заплатить 210 евро. В остальных категориях Прага лидирует по дешевизне. Так, например, ночь в отеле в чешской столице вообще одна из самых дешевых среди городов рейтинга.

На втором месте рейтинга расположился ирландский Корк, где расходы составят 457 евро. Третьим стал Мадрид с бюджетом почти 500 евро. Закрывают пятерку самых «доступных» для романтики направлений два города Великобритании: Белфаст и Кардифф.

С обратной стороны рейтинга расположились в основном города за океаном, за исключением двух европейских – Цюриха (пятое место по дороговизне и 977 евро бюджета одной пары) и Венеции. Всего на три евро дороже, чем в Цюрихе, отпраздновать День святого Валентина в Сиднее. Нью-Йорк также вошел в число городов, где на романтические выходные хватит тысячи евро.

Венеция стала вторым по дороговизне городом на День святого Валентина, где паре придется оставить 1012 евро. Опережает ее только Лос-Анджелес, где еще дороже на 200 евро. Составители рейтинга утверждают, что паре из Калифорнии будет дешевле купить билеты в Прагу и провести День всех влюбленных здесь, чем наслаждаться праздником дома.

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