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Дефицит кадров заставил чешские компании нанимать на работу заключенных

Дефицит кадров заставил чешские компании нанимать на работу заключенных

Vladislava M 230 0
Чешские компании находят новые способы решения проблемы с дефицитом сотрудников: трудоустройство заключенных становится популярным трендом.
Дефицит кадров заставил чешские компании нанимать на работу заключенных

Найти новых сотрудников чешским фирмам становится все сложнее. Безработица в стране держится на уровне всего 5%. Поэтому фирмы начали искать кадры не только на рынке труда, но и в ... тюрьмах.

«На данный момент заключенные стали востребованными сотрудниками у ряда частных и государственных фирм. За прошлый год удалось трудоустроить 1500 заключенных, и эта тенденция продолжается в этом году», – рассказал Петр Догнал, директор Тюремной службы.

Например, несколько заключенных из панкрацкой тюрьмы начали убирать улицы Праги для фирмы Komwag.

«Все чешские фирмы, и мы в том числе, сталкиваются с недостатком рабочей силы», – объяснил председатель представительства компании Komwag Ярослав Стружка. Фирма наняла 8 заключенных, которых разделили на 2 группы. Первая по парам убирает улицы в сопровождении сотрудников фирмы. Вторая группа распределяет мусор прямо в помещении компании.

«Заключенные сами хотят работать. Они подают заявку на работу, а мы предлагаем им возможные варианты», – рассказывает директор панкрацкой тюрьмы Павел Гадрава. Прямо в комплексе тюрьмы работает типография и мастерская по изготовлению изделий из металла, в которой выполняют заказы на обработку, сварку и художественную ковку.

Тюрьмы также стараются пропагандировать трудоустройство заключенных. Например, тюрьма Остров в своих материалах объясняет фирмам, что осужденных можно трудоустроить по более низким зарплатам. Кроме того, им не нужно оплачивать выходные и праздники. Еще одно преимущество заключенных заключается в том, что у них нет отпусков.

«Общие расходы на одного сотрудника в месяц составляют около 20 тысяч крон, включая траты на социальные отчисления и здравоохранение», – посчитал Карел Гавличек, председатель Ассоциации малых и средних предприятий и предпринимателей.

По его словам, заключенные интересуют работодателей не только из-за низких расходов. В Чехии сложилась ситуация, когда недостаточно и квалифицированных, и неквалифицированных сотрудников. Дефицит кадров стал главным тормозом в работе компаний.

Безработица в Чехии в январе немного повысилась (на 0,1%) по сравнению с декабрем и составила 5,3%. Но компании открыли на 3000 больше вакансий. В январе чешские работодатели искали 135 536 новых сотрудников.

Источник:  Seznam.cz

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Темы
тюрьма работа Чехия
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