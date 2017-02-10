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Курьезная авария: в Словакии столкнулись нетрезвые мать и дочь

Курьезная авария: в Словакии столкнулись нетрезвые мать и дочь

Vladislava M 459 0
Известный врач словацкого города Прешова врезалась в автомобиль своей дочери: перед инцидентом обе женщины пили водку.
Фото: Markíza TV
Курьезная авария: в Словакии столкнулись нетрезвые мать и дочь

Курьезная авария произошла в четверг в восточнословацком городе Прешове. Мать и дочь, обе в нетрезвом состоянии, сели за руль своих автомобилей, а потом врезались друг в друга на дороге.

62-летняя женщина, которую по местному телевидению Markíza назвали известным прешовским окулистом, врезалась в автомобиль, которым управляла ее 35-летняя дочь.

«Я не думала, что моя дочь едет передо мной», – сказала женщина. На вопрос корреспондента, нормально ли садиться за руль в таком состоянии, младшая участница ДТП ответила, что на востоке Словакии – вполне, хотя по закону это запрещено.

Полицейским с трудом удалось посадить обеих женщин в служебный автомобиль. Инцидент позабавил мать и дочь, они хотели фотографироваться с полицией и отказывались садиться в машину. Обе затем подтвердили, что сели в нетрезвом состоянии за руль, потому что им нужно было к врачу.

Старшая женщина после аварии надышала 1,6 промилле, ее дочь – 1,8 промилле. По словам матери, обе женщины перед инцидентом пили водку.

Полицейские отвезли женщин в участок. Их обвинят в угрозе чужому здоровью под влиянием алкоголя. За инцидент женщинам грозит до года тюрьмы.

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Темы
дтп Автомобили Словакия
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