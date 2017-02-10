Мошенники рассылают по интернету опасные письма от имени Česká spořitelna

Кибер-преступники придумали новый способ обмана клиентов чешских банков: на этот раз они пытаются получить доступ к интернет-банкингу.

Мошенники в чешском интернете выдают себя за сотрудников банков и рассылают по электронной почте письма. Они пытаются получить от доверчивых людей их данные для доступа к интернет-банкингу. Об этом предупредил банк Česká spořitelna.

«В вашем почтовом ящике очень важное сообщение. Если вы хотите прочитать его, кликните на ссылку ниже», – говорят мошенники в сообщении, которое пытаются выдать за письмо от банка Česká spořitelna.

Таким путем кибер-преступники хотят заставить пользователя кликнуть на ссылку в сообщении, которая ведет на фальшивую страницу, имитирующую услугу Servis24, т.е. интернет-банкинг от Česká spořitelna.

Так выглядит сообщение от мошенников

Если человек внесет на фальшивом сайте свои данные для входа в интернет-банкинг, то тем самым предоставит доступ к своему счету мошенникам.

Сразу же после первого входа, на сайте появляется информация, что доступ к счету нужно подтвердить через авторизацию СМС-сообщения. Если человек позволяет отправить на свой телефон такое сообщение, а затем вносит СМС-код, то деньги с его счета мошенники могут списать очень легко.

Фото: Česká spořitelna

Кибер-преступники представляют опасность и для тех, у кого на банковском счету лежит немного денег. Мошенники без ведома владельца счета могут взять деньги в долг у банка.

Поэтому банк Česká spořitelna дистанцировался от мошенников.

«Будьте осторожны с электронными письмами с незнакомых адресов. Всегда внимательно читайте содержание подтверждающих СМС-сообщений. Если вы подозреваете, что получили письмо от мошенников, ни в коем случае не реагируйте на его содержание, не кликайте на ссылку в письме», – предупредили сотрудники банка.

Банк просит пересылать подозрительные письма по адресу phishing@csas.cz. Тем, кто уже открыл письмо и выполнил требования мошенников, нужно срочно связаться с банком по бесплатной клиентской линии 800 207 207.

Стоит отметить, что подобную тактику мошенники могут в ближайшее время использовать и от имени других чешских банков.

В таких случаях следует знать, что никакие чешские банки не рассылают электронные письма, через которые можно одновременно войти в интернет-банкинг. Также необходимо проверить подозрительный адрес в поисковой системе.

Источник: Novinky.cz