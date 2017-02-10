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В Праге разваливается фасад Национальной технической библиотеки

В Праге разваливается фасад Национальной технической библиотеки

Vladislava M 113 0
От здания Национальной технической библиотеки в пражском районе Дейвице откололись стеклянные панели. Здание оцепили ограждением в целях безопасности.
Фото: Flickr.com, CC BY-SA 2.0
В Праге разваливается фасад Национальной технической библиотеки

Здание Национальной технической библиотеки в районе Дейвице в Праге оцепили оградительной лентой. Причиной стало то, что от фасада откололись две стеклянные панели весом по 35 кг каждая.

«Две стеклянные панели откололись от фасада библиотеки, поэтому мы в целях безопасности оградили весь объект и защитили входы», – комментирует пресс-секретарь библиотеки Павел Хортиг.

Причину, по которой стеклянные панели стали откалываться от фасада, начали изучать эксперты. От их заключения будут зависеть дальнейшие действия. Библиотека пригласила и изготовителя фасада, чтобы услышать его мнение. Проверка фасада может занять несколько месяцев, но на работу библиотеки это не повлияет.

К счастью, при падении 35-килограммовых панелей из каленого стекла никто не пострадал. Панели сделаны из особого безопасного стекла, которое при падении разбивается на маленькие кусочки. Это значит, что панель не может падать целиком.

Здание Национальной технической библиотеки в Праге достроили в 2008 году. Для первых посетителей она открылась в 2009 году. Объект площадью 70х70 метров располагает 1,5 млн книг и является крупнейшей библиотекой технической литературы в Чехии. В 2010 году здание стало абсолютным победителем конкурса Grand Prix за архитектуру.

Источник: aktualne.cz

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