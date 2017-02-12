Чехи рассказали, как будут праздновать День святого Валентина

Чехи рассказали, сколько они собираются потратить на подарок любимому человеку и как планируют отмечать 14 февраля.

День святого Валентина в Чехии будет отмечать 6 из 10 человек. На празднование они планируют потратить в среднем около 1500 крон.

Кроме романтического ужина, празднования дома или прогулок чехи планируют порадовать своих любимых материальными подарками. Мужчины чаще всего покупают женщине цветы (63%), сладости (29%) и духи (27%). Женщины тоже дарят своим партнерам сладости (31%) и туалетную воду (24%). Треть женщин не дарят мужчинам никаких подарков.

Почти половина опрошенных чехов признались в том, что если бы получили от партнера более дорогой подарок, чем ожидали, то были бы счастливы. 20% женщин в таком случае гордились бы своим мужчиной. 35% мужчин сообщили, что не хотели бы получить более дорогой подарок от своих партнерш.

Чаще всего жители Чехии планируют праздновать День святого Валентина вместе со своим партнером (90%). 20% женщин собирается поздравлять детей и других родственников. Любовников и любовниц жители Чехии, напротив, не планируют поздравлять, за исключением 3 человек из 100.

Представления об идеальном Дне святого Валентина у чехов немного разные. Так, мужчины и женщины чаще всего представляют ужин наедине, а затем 20% мужчин и только 5% женщин хотят продолжить праздник в постели. При этом 20% женщин с удовольствием отправились бы в романтическое путешествие.

Согласно исследованию UniCredit Bank, 25% чехов собирается купить подарок для своих любимых на сумму максимум 250 крон, еще 20% чехов сообщили, что собираются потратить на подарок до 500 крон. Больше 1000 крон на подарок выделит каждый 6-й чех.

Самым дорогим подарком на 14 февраля, как и в прошлом году, остается нижнее белье (до 2000 крон). Если партнеры решают провести вечер с культурной программой, то за билеты на концерт или в театр платят в среднем 1500 крон. Альтернативой театру становится кино, на которое можно потратить всего 320 крон на двоих.

Немецкая компания Bloomy Days подсчитала, что отпраздновать День святого Валентина в Праге будет дешевле, чем в других европейских городах.

Источник: Novinky.cz