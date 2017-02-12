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По шоссе у Праги проходило стадо лошадей

По шоссе у Праги проходило стадо лошадей

Vladislava M 46 0
Сегодня утром на магистрали D1 у Праги появилось стадо из 10 лошадей.
По шоссе у Праги проходило стадо лошадей

В воскресенье утром на шоссе D1 у Праги произошел необычный инцидент. Около 9 утра на дороге появилось стадо из 10 лошадей. Животные находились непосредственно возле дороги и представляли для движения угрозу. Некоторые из них выходили прямо на шоссе.

К счатью, при инциденте никто не пострадал и не произошло ни одной аварии. В течение часа всех лошадей увели сотрудники компании, которой они принадлежали.

Несмотря на счастливый конец, полиция сообщила, что проблема не решена окончательно. Причину побега лошадей продолжают расследовать.

Источник: prazsky.denik.cz

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Темы
дороги животные Прага
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