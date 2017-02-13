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25 лет назад в Чехии официально появился интернет

25 лет назад в Чехии официально появился интернет

artyommm 269 0
Днем рождения интернета в Чехии считается дата подключения Чешского технического университета к сети – 13 февраля 1992 года.
25 лет назад в Чехии официально появился интернет

Интернет-сервис World Wide Web изначально появился как средство обмена научной информацией между университетами. В 90-е гг. интернет вышел за рамки академической сферы, он начал изменяться, пока не стал тем, что сейчас собой представляет: сеть, в которой люди по всему миру работают и развлекаются.

Подключение к интернету сегодня считается само собой разумеющимся пунктом для каждого дома или офиса в Чехии. Между тем, первое официальное подключение в стране произошло в пражском ЧТУ (ČVUT) 13 февраля 1992 года. Этот день и считается днем рождения интернета в Чехии, несмотря на то что первые попытки подключения зарегистрированы еще осенью 1991 года.

По данным Чешского статистического управления, в 2015 году интернетом пользовались 3/4 населения страны старше 16 лет – 6,6 млн человек. Компьютер был только в 3,1 млн домохозяйств. Это объясняется также и тем, что для выхода в интернет сегодня все чаще используется смартфон. В 2015 году 37% взрослого населения, или 3,2 млн человек, выходили в интернет через телефон.

По данным интернет-объединения CZ.NIC в прошлом году количество зарегистрированных доменов с чешским национальным окончанием .cz выросло до 1,28 млн.

Источник: ceskatelevize.cz

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