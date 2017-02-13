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Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами

Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами

artyommm 448 0
Всего в Чешской Республике на данный момент известно о 6 328 участках дорог с опасным для вождения покрытием.
Фото: www.facebook.com/vymoly/photos
Чиновники объяснили, почему в Чехии более 6 тысяч участков дорог с ямами и ухабами

В Чехии насчитывается 6 328 участков дорог, на которых встречаются опасные ямы. Они могут не только повредить автомобиль, но и стать причиной аварии. В этом году состояние дорог в стране особенно ухудшится из-за неблагоприятной погоды. Организации, отвечающие за содержание дорожных коммуникаций, не успевают с ремонтом. Протяженность некоторых проблемных участков достигает сотен метров. 

Водители собирают информацию обо всех ямах и ухабах на сайте vymoly.cz, который работает при поддержке страховой компании Generali. Ежегодно к ней обращаются сотни автомобилистов, средняя сумма возмещения ущерба составляет около 40 тысяч крон. 

На сайте представлена информация о 6 тысячах проблемных участков, хотя 45% из них уже отремонтированы. Но их не исключают из базы, так как ямы регулярно появляются на одних и тех же местах. Следить за ситуацией помогают 4 777 водителей, которые ведут мониторинг «своих» участков.

Из сотни тысяч замеченных ям и ухабов больше всего находится в Праге – 1 852. Пардубицкий край может гордиться наименьшим количеством отремонтированных ям – всего 18. На сайте также ведется статистика самых «лучших» дорог. В прошлом году «победителем» стала трасса №259 в Доксах между городами Дуба и Мшено на границе Среднечешского и Либерецкого краев. Шестое, седьмое и девятое места заняла Прага с дорогами Musíkova, Ohradní и Ostřicová. Чиновники говорят, что ремонт дорог тормозится из-за бюрократии. 

Источник: idnes.cz

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Темы
дороги Автомобили интернет
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