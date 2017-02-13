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В Праге откроют первую в Чехии кафедру разработки видеоигр

В Праге откроют первую в Чехии кафедру разработки видеоигр

Vladislava M 264 0
Академия музыкальных искусств в Праге собирается открыть кафедру видеоигр, главным направлением которой будет дизайн.
В Праге откроют первую в Чехии кафедру разработки видеоигр

Хотя разработка видеоигр в Чехии активно развивается, возможности получить полноценное образование в этой сфере до сих пор нет. Изменить это собирается Академия музыкальных искусств (FAMU) в Праге, которая планирует через два года открыть новую кафедру для разработчиков видеоигр. Об этом сообщил декан факультета Павел Голы.

Обучение на кафедре будет проходить в форме магистратуры. Так как речь идет об Академии музыкальных искусств, то специальность будет направлена не только на программирование и техническую сторону разработки, но в первую очередь на дизайн видеоигр.

В рамках учебной программы академия собирается сотрудничать со специальностью «Компьютерная графика и разработка» Физико-математического факультета Карлова Университета.

«Это естественно, компьютерным играм нужны сценаристы, драматурги, аниматоры и звукооператоры. Эта специальность намного ближе нашей академии, чем могло бы казаться. Многие ее составляющие выходят из принципов, которым у нас давно обучают», – объяснил декан Академии музыкальных искусств.

Кроме образовательных учреждений академия привлечет к сотрудничеству и крупные студии разработки, с которых могут прийти опытные преподаватели. Такие студии могли бы предложить студентам и трудоустройство.

Таким образом, факультет дизайна видеоигр в Академии музыкальных искусств станет первым проектом своего вида в Чехии. На данный момент в стране есть только две специальности, посвященные видеоиграм, но обе носят технический характер. Первая из них называется «Компьютерная графика и разработка компьютерных игр» (Физико-математический факультет). Вторая – бакалавриат «Компьютерные игры и графика» на Факультете электротехники (Чешский технический университет).

Источник: czechcrunch.cz

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