Статистика: кто из жителей Чехии болеет чаще всего

Чешское управление социального обеспечения представило статистику за прошлый год.

В прошлом году чехи чаще болели, чем обычно. Всего им было выдано почти 1,6 млн больничных листов, что на 3,8% больше, чем годом ранее. В среднем на болезни у жителей республики ушло 42 дня; это почти на день больше, чем в 2015 году. Такую информацию предоставило Чешское управление соцобеспечения. Больше всего больных было в Среднечешском крае и в Праге, меньше всего – в Карловарском.

Всего в столице было выдано 181 484 больничных листа, больше только в Среднечешском крае – 183 080. Наибольшее количество дней болели в целом жители Моравскосилезского края – 8 826 850 дней. Максимальная продолжительность болезней была зарегистрирована в Злинском крае, который подтверждает первенство и за позапрошлый год. Жители этой области могли находиться на больничном в течение года в среднем 51,21 дня. Меньше всего продолжительность больничного была у пражан – 34,2 дня за год.

По информации Чешского управления социального обеспечения, в прошлом году выросли расходы на оплату больничных листов. В целом было выплачено 17 млрд крон (для сравнения: в 2015 году – 15,4 млрд). Областное управление соцобеспечения начинает оплачивать больничный с 15 дня временной нетрудоспособности за каждый календарный день болезни. Первые две недели отсутствия на работе по причине болезни должен возмещать работодатель. За первые три дня больничного выплаты не полагаются.

Источник: ceskenoviny.cz