Метеорологи бьют тревогу: в Праге снова объявили смоговую ситуацию

С сегодняшнего дня в Праге объявили смоговую ситуацию. Смог наблюдается и в других краях Чехии.

14 февраля метеорологи снова объявили в Праге смоговую ситуацию из-за высокой концентрации пыли в воздухе. Не исключено, что в ближайшее время применят регулирование, при котором предприятия должны будут ограничить производство. Об этом сегодня сообщило Чешское гидрометеорологическое управление.

При таких погодных условиях людям рекомендуют избегать на улице физических нагрузок и не ездить на личных автомобилях без необходимости. Также желательно отказаться от длительных прогулок с детьми.

Смог уже несколько дней наблюдается и в других краях Чехии: особенно на востоке. В ночь на 14 февраля метеорологи объявили смоговую ситуацию в Остраве, Карвине и Фридек-Мистеке. В области города Тршинец смоговая ситуация действует с пятницы. Также смоговую ситуацию объявили в южной Моравии, Краловоградецком и Пардубицком краях.

В Праге смоговую ситуацию в последний раз объявляли в начале февраля. Тогда пражский магистрат призвал водителей ограничить движение на автомобилях.

В середине января мэрия рассматривала возможность сделать в Праге бесплатным общественный транспорт из-за смога. Но эту меру пока так и не приняли.

Смоговую ситуацию объявляют, когда 12-часовая норма концентрации летучих частиц PM10 в воздухе превышает 100 мкг на м3, и в течение последующих 24 часов не предполагается снижение этой границы.

Источник: ČTK, denik.cz