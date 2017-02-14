В Чехии сейчас холоднее, чем в Исландии и Норвегии

Метеорологи предполагают, что оттепель придет в Чехию на следующей неделе.

В настоящее время в Чехии установилась более холодная погода, чем на севере Европы. Во вторник утром в Йизерке (Йизерские горы) мороз достиг -19,5 градусов Цельсия. При этом в северной Норвегии и Швеции метеорологи зафиксировали +5 градусов Цельсия, в Исландии вообще было теплее +10 градусов.

«На погоду там влияет циклон, вместе с которым следуют снегопады и сильный ветер», – поясняет метеоролог Дагмар Гонсова из компании Meteopress. В упомянутых выше странах порывы ветра могут достигать скорости 55-90 км/ч, на отдельных участках и более 110 км/ч. Как только циклон начнет постепенно перемещаться на восток, сильный ветер будет наблюдаться только на севере Швеции и Финляндии.

Из-за высоких температур, недавно выпавшего снега и сильного ветра Норвегии может грозить сход лавин, уровень опасности может быть очень высок. Погоду в Чехии, наоборот, сейчас определяет антициклон, который пришел из Дании в Центральную Европу и продержится здесь до пятницы. Именно из-за него в Чехии установилась морозная погода. С пятницы в горах пойдет снег, а в низинах – дождь.

Снегопады в республике не ожидаются. Согласно прогнозу, количество осадков не превысит 5-6 см. Метеорологи говорят, что оттепель может прийти уже на следующей неделе. Тогда в низинах пройдут дожди, а затем начнет таять снег и в горах.

Источник: novinky.cz