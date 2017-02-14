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Президент Чехии подписал закон о запрете курения

Президент Чехии подписал закон о запрете курения

Vladislava M 379 0
Закон о запрете курения вступит в силу с 31 мая: с этого момента в чешских общественных заведениях больше не будут курить.
Президент Чехии подписал закон о запрете курения

Президент Чехии Милош Земан сегодня подписал закон о запрете курения. Это значит, что с 31 мая в Чехии будет действовать абсолютный запрет на курение во внутренних помещениях ресторанов, театров и кино.

Президент сообщил о том, что подпишет закон, еще в январе. В прошлом он несколько раз повторил, что сделает это потому, что запрет противоречит его интересам как курильщика.

Закон также запрещает курить на остановках общественного транспорта, использовать электронные сигареты в больницах, школах и торговых центрах. Электронные сигареты, по словам министра здравоохранения Милослава Людвика, напротив, будут разрешены в кафе, барах и ресторанах. Исключение составляют и кальяны. Критикам запрета не удалось добиться сохранения отдельных залов для курящих в ресторанах.

Также закон запрещает продажу сигарет в автоматах, так как это не исключает покупку табачных изделий лицами младше 18 лет. Законопроект предполагает санкции в форме запрета на деятельность на срок до 2 лет в случае нарушения запрета на продажу сигарет вне избранных мест и лицам до 18 лет, а также за продажу алкоголя нетрезвому человеку.

По словам министра, закон расширяет перечень мест, где будет запрещена продажа табачных изделий, электронных сигарет и алкогольных напитков. Закон также повышает санкции за продажу табачных изделий и алкоголя. Например, за продажу сигарет ребенку предусмотрен штраф до 2 млн крон.

Против закона хочет выступить заместитель председателя Сената Ярослав Кубера. Он собирается обратиться с жалобой в Конституционный суд.

Источник: ČTK

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Милош Земан курение законы Чехия
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