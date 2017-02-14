Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей

Первый желающий купить беспилотное средство для перевозки людей в Чехии уже есть. Стоимость дрона, по некоторым оценкам, может достигать 200-300 тысяч долларов.

Фото: YouTube

Летательный аппарат Ehang 184 появился в предзаказе на сайте чешского интернет-магазина Alza, и уже один покупатель выразил желание его купить. Цена на новый дрон для транспортировки людей пока неизвестна. Но, по информации из зарубежных источников, стоить он может в пределах 200-300 тысяч долларов.

Официальное определение Ehang 184 звучит как «беспилотное средство для транспортировки людей». Пилот действительно не нужен: пассажир садится в кабину, выбирает на сенсорном экране пункт назначения, а потом ему остается только смотреть в окна. За полет отвечает бортовой компьютер, который взаимодействует с наземным центром управления (Low-altitude Command Center – Управляющий центр для малых высот). Он ведет мониторинг ситуации на маршруте полета и погодных условий. Если что-то не в порядке, дрон совершит посадку.

В январе этого года прототип дрона для транспортировки людей уже совершил 200 успешных полетов, и Ehang создал в Китае первый управляющий центр. В КНР и других азиатских странах системы по управлению полетами на малых высотах могут начать работать уже в этом году. В Дубае они сейчас тестируются. Там воздушное такси может появиться в июле текущего года. В США в связи с особенностями законодательства подобные технологии в области пассажирского транспорта можно будет внедрить не раньше, чем через три года. В Европе на это уйдет еще больше времени.

Источник: ihned.cz