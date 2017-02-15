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В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего

В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего

Vladislava M 34 0
Первая в Чехии лаборатория экспериментальной ботаники поможет селекционерам выводить новые сорта сельскохозяйственных культур.
Фото: pixabay.com
В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего

14 февраля 2017 года в Чехии открыли первую лабораторию, которая будет заниматься новыми методами культивирования при Институте экспериментальной ботаники в Оломоуце. Учреждение объединит лучших исследователей с фермерами, которые благодаря этому получат доступ к результатам молекулярной генетики и геномики, а также современному оборудованию.

Новые методы могут на несколько лет ускорить выведение новых сортов сельскохозяйственных культур. Об этом сообщил заведующий оломоуцким отделением Института экспериментальной ботаники Ярослав Долежел.

По его словам, оломоуцкие ученые хотят помочь селекционерам со сложной задачей выведения новых сортов растений, которые будут лучше переносить засуху, климатические изменения, болезни и вредителей либо будут обладать более широким набором полезных качеств.

«Крупные селекционные фирмы во Франции, Германии, США и Англии располагают собственными лабораториями, которые занимаются методами молекулярной биологии и геномики. В Чехии ситуация другая: большинство фирм не может себе позволить содержание таких лабораторий», – объяснил Долежел причину возникновения лаборатории и добавил, что без новых методов чешские селекционеры не смогут конкурировать с зарубежными коллегами.

В новой лаборатории селекционеров будут знакомить с новинками в области последних исследований. Они смогут участвовать в семинарах, обучении и воркшопах. Для них будет доступна современная техника. Ученые, в свою очередь, получат важные знания из практики селекционеров.

«Взаимное сотрудничество – условие для того, чтобы все хорошо функционировало. Селекционеры должны понимать, что мы им предлагаем. Ученым также важно получать информацию от фермеров», – добавил Долежел.

С первого дня селекционеры проявили к новой лаборатории высокий интерес. На торжественном открытии и последующем семинаре в Оломоуце присутствовало 70 специалистов со всех концов Чехии.

Источник: ceskatelevize.cz

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Фрукты и овощи учёные продукты Чехия
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