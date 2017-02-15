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Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей

Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей

artyommm 1 0
Министр сельского хозяйства Словакии прокомментировала результаты исследования, в рамках которого сравнивались продукты одного и того же бренда, купленные в Братиславе и в Австрии.
Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей

Министерство сельского хозяйства Словакии считает, что продукты, которые предлагают транснациональные компании в стране, менее качественные, чем те, что продаются в соседних странах, например, в Австрии. Лабораторные тесты подтвердили различия у половины проверяемых продуктов; чаще всего речь шла о безалкогольных напитках, приправах, чае и мясных изделиях. Всего словаки проверили более 20 наименований товаров.

«Результаты исследования подтвердили опасения. У половины продуктов были выявлены существенные отличия в составе, влияющие на качество. Все это говорит не в пользу международной продукции, продаваемой в Словакии», – сообщила министр сельского хозяйства Словакии Габриела Матечна. В продуктах международных брендов, поставляемых на словацкий рынок, было выявлено более низкое содержание мяса, большая жирность, использование искусственных сахарозаменителей, многочисленные консерванты и меньшая масса.

В целях эксперимента словацкие инспекторы купили продукты одинаковых брендов под одними и теми же названиями в Братиславе и в магазинах в Австрии, расположенных рядом со словацкой границей. При этом цены на продукты словаки не сравнивали.

Так, в «словацкой» Coca-Cola, согласно тесту, содержался сироп из фруктозы и глюкозы, хотя в Австрии в составе напитка указан сахар. Австрийский черный чай обладал более насыщенным ароматом и вкусом, рыбные палочки содержали больше мяса.

По мнению министра, международные производители делят покупателей на два класса. «Потребитель ожидает одинаковое качество продуктов одного и того же бренда, несмотря на страну происхождения и реализации. Аргумент, что потребители предпочитают различные вкусы, не убедителен. Словацкий потребитель, определенно, не ждет искусственные подсластители и красители, больше консервантов E или меньшее содержание мяса, как и покупатель в Австрии», – говорит Матечна.

Многие жители Братиславы на выходные ездят за покупками в соседнюю Австрию. Австрийские девелоперы построили на границе со Словакией несколько торговых центров, в которых работают и продовольственные магазины. 

В прошлом году, когда Словакия была председателем в Совете ЕС, она обращала внимание Европейской комиссии на двойственное качество продуктов. По мнению министра, подобная проблема существует не только в Словакии, но и в других странах Центральной и Восточной Европы, в том числе и в Чехии.

Источник: ihned.cz

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Темы
еда Словакия Австрия продукты
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