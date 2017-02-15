Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка

Партнеры прошли подготовительные курсы и тесты психологов, чтобы получить разрешение на усыновление.

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В ближайшее время в Чехии появится первая зарегистрированная гей-пара с усыновленным ребенком. Петр Лане и его партнер Ян Роус успешно прошли подготовительный курс и психологические тесты, и теперь ждут своего ребенка. Усыновить его сможет только Лане, так как в Чехии по закону оформить классическое усыновление могут только супруги. Об этом сообщило издание MF Dnes.

«Мы немного боялись, что не пройдем тесты. От некоторых людей мы слышали, что это неприятно. Но наши опасения были напрасными», – поделился впечатлениями Петр Лане и добавил, что теперь они с партнером с нетерпением ждут своего первого ребенка и немного нервничают.

Пара должна была пройти интенсивный подготовительный курс. Для ребенка партнеры подготовили комнату еще полгода назад. Теперь им остается докупить только коляску и другие вещи.

Оба партнера хотят усыновить мальчика. К такому решению они пришли после консультации с психологами. Специалисты посоветовали им усыновить ребенка до 6 месяцев, чтобы он не переживал психологическую травму в социальном учреждении. По словам Лане, национальность ребенка не имеет для пары значения, так как они часто путешествуют и привыкли к тому, что все люди разные.

Петр Лане предпринимал попытки усыновить ребенка еще в 2014 году, но безуспешно. Тогда зарегистрированные партнеры не имели права на усыновление по чешским законам. Вместе со своим юристом Лане обратился с жалобой в суд, и в июне прошлого года Конституционный суд ЧР решил отменить дискриминационный параграф. Благодаря этому Лане вместе со своим партнером, наконец, дождался разрешения на усыновление.

Кроме классического усыновления, гомосексуальные пары в Чехии сталкиваются с проблемами с так называемым присвоением ребенка. Даже если ребенок является потомком одного из партнеров, второй не имеет на него никаких прав. Например, он не может дать согласие на медицинский осмотр ребенка или поехать с ним в отпуск. Законопроект, который должен изменить это положение, уже третий год лежит в Палате депутатов. Очередное обсуждение документа запланировано на вторник следующей недели.

Источник: echo.cz