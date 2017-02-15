Прогнозы по состоянию воздуха в Чехии не радуют

Метеорологи рассказали, что происходит с качеством воздуха в республике.

В Чехии продолжает понижаться качество воздуха. В среду утром метеорологи объявили смоговую ситуацию в Пльзенском крае. Выше нормы загрязнен воздух в Моравскосилезском, Оломоуцком, Злинском, Южноморавском, Краловеградецком и Пардубицком краях. Температура воздуха в горных областях Чехии выше, чем в низинах, из-за этого смог на большинстве территории плохо рассеивается.

Уровень загрязнения воздуха в Моравскосилезском крае, по данным на утро среды, в три раза превысил норму. По прогнозу, ожидать улучшения не приходится. Ситуация усугубляется в Оломоуцком крае. Хуже всего обстоят дела с качеством воздуха в Оломоуце, Пршерове и Простейове.

В Градец-Кралове допустимая норма на данный момент превышена в два раза. В целом в Краловеградецком крае смоговая ситуация действует с понедельника. В Злинском крае порог загрязнения превышен почти в три раза. В этом году там объявляют смоговую ситуацию уже в пятый раз, что нетипично для этого региона.

Во всей южной Моравии с понедельника продолжается смоговая ситуация, но качество воздуха все-таки улучшилось. Мэрия Брно хотела ввести бесплатный проезд на общественном транспорте, но после совещания с метеорологами во вторник отказалась от этой идеи. Сегодня утром концентрация летучих частиц в воздухе на большинстве станций колебалась в пределах 100 мкг на метр кубический.

Источник: ceskatelevize.cz