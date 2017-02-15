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С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей

С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей

artyommm 479 0
Поправка в законе о регистрации автомобилей будет внесена в Сборник законов в ближайшие дни.
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей

С июня текущего года в Чехии можно будет переоформить автомобиль на нового владельца без участия продавца. В ближайшие дни поправка в законе будет включена в Сборник законов. Ранее продавец и покупатель должны были вместе в течение 10 дней подать заявление о перерегистрации транспортного средства, либо для этого требовалась доверенность.

До этого покупатели могли затягивать с перерегистрацией по разным причинам, в том числе и для того чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД или отсутствие обязательной страховки. За несвоевременную перерегистрацию грозил штраф и продавцу, даже если это произошло не по его вине.

Теперь, по новым правилам, прежний владелец будет подавать заявление, и на этом основании новый собственник должен будет в установленный законом срок принести необходимые документы для регистрации транспортного средства. Если новый владелец не появится, то машину все равно на него перерегистрируют, будет оформлен новый техпаспорт и свидетельство о регистрации. Таким образом, каждый, кто покупает подержанный автомобиль, должен понимать, что с июня проще всего пройти регистрацию в соответствии с законом.

Согласно поправке в законе, зарегистрировать автомобиль можно будет во всех государственных учреждениях населенного пункта с расширенным полем деятельности. Ранее автомобилисты могли обращаться только в учреждения по прописке или юридическому адресу компании. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Автомобили Чехия
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