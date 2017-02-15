Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01n -11 °C
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом

Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом

Vladislava M 285 0
Атаке мошенников подвергаются владельцы смартфонов на ОС Android: им рассылают SMS-сообщения с вирусной ссылкой, через которую преступники могут получить доступ к интернет-банкингу.
Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом

Неизвестные мошенники в Чехии пытаются через SMS-сообщения получить доступ к данным клиентов банка ČSOB. Об опасной атаке, направленной на мобильные телефоны на базе ОС Android, сообщает и сам банк, а также антивирусная компания ESET.

Пользователи смартфонов получают SMS со ссылкой на скачивание приложения от компании DHL. Если они нажимают на ссылку, то заражают свой смартфон вирусом Android\Trojan.Spy.Banker.HV.

«В сообщении человеку предлагают скачать приложение под названием Flash Player 10 Update с логотипом компании DHL. Хотя название приложения мошенники изменили, логотип оставили тем же», – рассказывает Лукаш Штефанко из ESET.

Затем, когда пользователь мобильного телефона пытается открыть интернет-банкинг, вирус предлагает ему фальшивую страницу для входа. Если человек введет на ней свои данные, то их получат мошенники. Пока вирус направлен только на клиентов ČSOB в Чехии и Словакии, но можно ожидать, что в ближайшее время это ожидает и клиентов других банков.

В целях безопасности владельцам мобильных телефонов в Чехии рекомендуют не устанавливать никакие приложения через ссылки, так как они могут вести на страницы мошенников. К установке допускаются только официальные приложения с проверенных страниц.

Также в последние дни атаке мошенников подверглись клиенты банка Česká spořitelna, от имени которого им рассылают по электронной почте опасные письма.

Источник: Lupa.cz

 

Рассказать всем:
Темы
мошенничество Чехия мобильный телефон банки
Читайте
по теме 
Мошенники рассылают по интернету опасные письма от имени Česká spořitelna
10.02.2017 14:05 Общество
Мошенники рассылают по интернету опасные письма от имени Česká spořitelna
1176 0
Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах
09.02.2017 14:55 Общество
Расследование: Как украинские мошенники зарабатывают на чешских визах
2576 0
Как в Праге «кидают» с арендой квартир: история одного мошенничества
22.01.2017 06:31 Рынок недвижимости
Как в Праге «кидают» с арендой квартир: история одного мошенничества
3134 0
Пользователей Facebook обманывают от имени чешских сетевых магазинов
13.12.2016 12:50 Общество
Пользователей Facebook обманывают от имени чешских сетевых магазинов
583 0
Последние новости:
15
февраля
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
15.02.2017 14:08 Общество
С июня в Чехии изменяются правила регистрации автомобилей
479 0
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
15.02.2017 13:33 Экономика
Новый мобильный оператор Nordic Telecom в Чехии обещает снизить цены
602 0
Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии
15.02.2017 13:12 Экономика
Виртуальная реальность пришла в сферу недвижимости в Чехии
331 0
Прогнозы по состоянию воздуха в Чехии не радуют
15.02.2017 10:25 Общество
Прогнозы по состоянию воздуха в Чехии не радуют
500 0
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
15.02.2017 10:19 Общество
Первая гей-пара в Чехии добилась разрешения на усыновление ребенка
574 0
Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей
15.02.2017 09:29 Общество
Словакия вслед за Чехией сравнила продукты у себя и у западных соседей
606 0
В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего
15.02.2017 09:15 Общество
В Чехии открыли первую лабораторию по созданию продуктов будущего
235 0
14
февраля
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
14.02.2017 14:52 Общество
Чешский интернет-магазин предложил первый дрон для транспортировки людей
665 0
Президент Чехии подписал закон о запрете курения
14.02.2017 14:23 Общество
Президент Чехии подписал закон о запрете курения
1324 0
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
14.02.2017 12:38 Интервью
Фираз Муинов о Lekvi Group: «Мы прилагаем максимальные усилия для создания комфортных условий работы»
492 0



Мобильная версия