Внимание: смартфоны в Чехии атакуют SMS-сообщениями с вирусом

Атаке мошенников подвергаются владельцы смартфонов на ОС Android: им рассылают SMS-сообщения с вирусной ссылкой, через которую преступники могут получить доступ к интернет-банкингу.

Неизвестные мошенники в Чехии пытаются через SMS-сообщения получить доступ к данным клиентов банка ČSOB. Об опасной атаке, направленной на мобильные телефоны на базе ОС Android, сообщает и сам банк, а также антивирусная компания ESET.

Пользователи смартфонов получают SMS со ссылкой на скачивание приложения от компании DHL. Если они нажимают на ссылку, то заражают свой смартфон вирусом Android\Trojan.Spy.Banker.HV.

«В сообщении человеку предлагают скачать приложение под названием Flash Player 10 Update с логотипом компании DHL. Хотя название приложения мошенники изменили, логотип оставили тем же», – рассказывает Лукаш Штефанко из ESET.

Затем, когда пользователь мобильного телефона пытается открыть интернет-банкинг, вирус предлагает ему фальшивую страницу для входа. Если человек введет на ней свои данные, то их получат мошенники. Пока вирус направлен только на клиентов ČSOB в Чехии и Словакии, но можно ожидать, что в ближайшее время это ожидает и клиентов других банков.

В целях безопасности владельцам мобильных телефонов в Чехии рекомендуют не устанавливать никакие приложения через ссылки, так как они могут вести на страницы мошенников. К установке допускаются только официальные приложения с проверенных страниц.

Также в последние дни атаке мошенников подверглись клиенты банка Česká spořitelna, от имени которого им рассылают по электронной почте опасные письма.

Источник: Lupa.cz