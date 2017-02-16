Иностранные куриные яйца в Чехии выдают за чешские

Покупателям в Чехии сложно разобраться, яйца из какой страны они покупают, так как даже в коробках с обозначением CZ они могут обнаружить яйца с иностранным кодом на скорлупе.

Потребители в Чехии, которые хотят покупать исключительно чешские яйца, должны быть особенно внимательными в магазинах. Даже обозначение CZ на коробке не подтверждает то, что именно чешские курицы снесли эти яйца. Искать код нужно на самой скорлупе.

Даже продавцы затрудняются объяснить, как такое может быть: на упаковке указано, что яйца чешские, а код на скорлупе – другой страны. Оказывается, на коробке, согласно единому закону для ЕС, указывают код той страны, где продукт был упакован.

По информации Государственной инспекции по сельскому хозяйству и продовольствию, законом предусмотрено, что страной происхождения продукта считается то государство, где был завершен последний производственный этап. Им может считаться и упаковывание.

В инспекции уточнили, что правовые нормы действуют в отношении всех продуктов в целом, а не каждого в отдельности. Это значит, что тот или иной продукт может состоять из компонентов, происходящих из разных стран. В случае с яйцами ситуация выглядит немного иначе, так как по естественным причинам это уже изначально готовый продукт.

Чтобы потребителям было легче определять страну происхождения яиц, инспекция вместе с Министерством сельского хозяйства подготовит соответствующую поправку в законе.

Источник: novinky.cz