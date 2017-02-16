В пятницу солнечную погоду в Чехии сменят дожди

Метеорологи рассказали, чего ждать от погоды на выходных и на следующей неделе.

В среду на многих участках в Чехии были установлены температурные рекорды. Солнечная погода продержится недолго, сегодня после обеда небо начнут затягивать тучи, зато загрязненный воздух будет лучше рассеиваться. Дождливая погода ожидается и на следующей неделе, но температура воздуха будет достигать +11 градусов Цельсия.

Солнце в Чехии в ближайшие дни будет просматриваться только в некоторых местах. С пятницы ожидаются дожди, которые продлятся и в субботу. На следующей неделе (до четверга) в республику придет атмосферный фронт с Атлантического океана, небо будет облачным, дожди – частыми, – сообщают метеорологи.

Теплее всего будет в четверг – до +13 градусов Цельсия. Вчера в стране на многих станциях были установлены температурные рекорды. Из-за безоблачной погоды и инверсии температуры теплее всего было в высших точках, где воздух прогрелся до 20 градусов Цельсия. Так, в Жацлерже было +16 градусов, в Гералеце – +17,3 градуса.

В субботу в Чехии будет облачно, местами выпадут осадки. Вечером облачность с запада начнет уменьшаться, ночью минимальная температура составит от +2 до -2, максимальная температура воздуха днем от 2 до 6 градусов.

В воскресенье будет облачно с прояснениями, утром возможен туман и мороз. Ночью температура воздуха может опуститься до 0 и -4 градусов, при низкой облачности – до -6. Днем воздух прогреется до 3-7 градусов Цельсия.

Источник: idnes.cz