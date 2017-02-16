Полиция представила последние данные о нелегальных мигрантах в Чехии

Чешская полиция по делам иностранцев сообщила, сколько нелегальных мигрантов задержали за прошлый год и как изменилась ситуация после миграционного кризиса.

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За прошлый год в Чехии задержали 5261 иностранца, пребывающего в стране нелегально. По сравнению с 2015 годом нелегалов стало на 3302 меньше. Главной причиной этого называют снижение транзитной миграции. В прошлом году через территорию Чехии по направлению в страны Западной и Северной Европы перемещалось меньше беженцев, чем в 2015 году, когда разразился миграционный кризис.

Среди задержанных в Чехии нелегальных иностранцев было больше всего граждан Украины: они составили почти треть от общего количества, сообщило руководство полиции по делам иностранцев ЧР. За украинцами среди нелегалов лидировали граждане России, Кувейта и Вьетнама.

Пятое место заняли сирийцы, которых в 2015 году задерживали в Чехии чаще других иностранцев из-за миграционного кризиса. Если в 2015 году в Чехии задержали 2016 сирийцев, то в прошлом году – всего 158 (на 92% меньше).

По словам директора полиции Милана Майера, статистика задержанных мигрантов вернулась к показателям до начала миграционного кризиса. Одной из причин этого Майер назвал договор Евросоюза с Турцией, которая перестала пускать беженцев в Европу.

Также в 2016 году снизилось число задержанных людей, которые помогали мигрантам нелегально пересечь границу или найти жилье в Чехии (с 168 до 56). Среди них было 13 перевозчиков (на 105 меньше, чем в позапрошлом году). Всего за 2016 год чешская полиция конфисковала 1430 фальшивых документов (на 1072 меньше, чем в 2015 году).

Среди главных областей риска на текущий год аналитики полиции назвали опасность со стороны граждан Афганистана, которые сейчас находятся в Иране, Греции, Турции и Македонии в ожидании перемещения в Германию или северные страны. Также риск могут представлять беженцы, которые направляются из Италии по главному транзитному маршруту.

Чешская полиция по делам иностранцев продолжит контролировать ситуацию. Для проверки документов будут использовать суперсовременные «шенгенбусы» с перевозным оборудованием.

Источник: ČTK