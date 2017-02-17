Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов

Британская компания по разработке программного обеспечения QS Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших городов мира для студентов. Лидером стал канадский Монреаль, который сместил с первой строчки Париж. Столица Франции четыре года подряд становилась первой в списке. Прага оказалась на 26 месте, Брно – на 59-м.
Всего в сравнении участвовали 125 городов, в список попала только сотня лучших. Для анализа были отобраны города с численностью населения более 250 тысяч человек и хотя бы двумя университетами, где ежегодно проводятся какие-либо исследования. В Монреале таких университетов три.
Второй по величине город Канады отличился прежде всего в двух категориях –доступность цен и возможность найти работу. Также оценивались качество образования, возможность учиться на иностранных языках, инфраструктура для студентов, международный статус города и др. Важными критериями для оценки также являются и безопасность, степень толерантности и чистота воздуха.
В десятку лучших городов для студентов вошли Париж, Лондон, Сеул, Мельбурн, Берлин, Токио, Бостон, Мюнхен и Ванкувер. Вена заняла 16 место, Нью-Йорк – 19, Москва – 39, Варшава – 52, Санкт-Петербург – 78, Томск – 91, Новосибирск – 93, Вильнюс – 96, Киев – 97.
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