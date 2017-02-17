Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов

Британская компания QS Quacquarelli Symonds опубликовала результаты ежегодного сравнения городов, где лучше всего получать высшее образование.

Британская компания по разработке программного обеспечения QS Quacquarelli Symonds составила рейтинг лучших городов мира для студентов. Лидером стал канадский Монреаль, который сместил с первой строчки Париж. Столица Франции четыре года подряд становилась первой в списке. Прага оказалась на 26 месте, Брно – на 59-м.

Всего в сравнении участвовали 125 городов, в список попала только сотня лучших. Для анализа были отобраны города с численностью населения более 250 тысяч человек и хотя бы двумя университетами, где ежегодно проводятся какие-либо исследования. В Монреале таких университетов три.

Второй по величине город Канады отличился прежде всего в двух категориях –доступность цен и возможность найти работу. Также оценивались качество образования, возможность учиться на иностранных языках, инфраструктура для студентов, международный статус города и др. Важными критериями для оценки также являются и безопасность, степень толерантности и чистота воздуха.

В десятку лучших городов для студентов вошли Париж, Лондон, Сеул, Мельбурн, Берлин, Токио, Бостон, Мюнхен и Ванкувер. Вена заняла 16 место, Нью-Йорк – 19, Москва – 39, Варшава – 52, Санкт-Петербург – 78, Томск – 91, Новосибирск – 93, Вильнюс – 96, Киев – 97.

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