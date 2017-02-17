Пражский аэропорт не работал из-за угрозы взрыва

Вечером, 16 февраля, аноним сообщил, что во втором терминале пражского аэропорта заложена бомба. Вылет самолетов остановили.

Вчера вечером полицейские вынуждены были эвакуировать Терминал 2 пражского Аэропорта Вацлава Гавела из-за анонимного сообщения о заложенной бомбе. На время пиротехнического расследования из аэропорта не могли вылетать самолеты в страны шенгенского соглашения.

Пассажиры из второго терминала, предназначенного для рейсов по Евросоюзу, вынуждены были перейти в соседний первый терминал, который работал без ограничений. Их самолеты ожидали вылета на территории аэропорта. Прилетающие самолеты полицейские не осматривали, но всех прибывших пассажиров отправляли на первый терминал.

Через два часа полицейские сообщили, что не обнаружили взрывного устройства. Осмотр закончился с отрицательным результатом, и работа аэропорта вернулась в нормальный режим. Пассажиры, которые вылетали со второго терминала, могли вернуться в пассажирский терминал. Об этом после 22:00 сообщила пресс-секретарь полиции по делам иностранцев Катержина Рендлова.

После получения сообщения о бомбе полицейские действовали по заранее подготовленному сценарию подобных ситуаций. В аэропорту собрались сотрудники полиции, пиротехники, специалисты с обученными собаками и пожарные. На месте ситуацию координировал кризисный штаб аэропорта. Все входы в терминал оцепили лентами.

Нанесенный ущерб аэропорту и авиакомпаниям, которых коснулось временное закрытие, еще не подсчитали. Преступника, оставившего анонимную угрозу, ищут криминалисты.

Источник: ČTK