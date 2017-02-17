Где самое дешевое пиво и бургеры

45 евроцентов за бокал пива и меньше 2,5 евро за бургер. Сервис Hoppa составил рейтинг самых дешевых и самых дорогих городов мира. Прага заняла 58-е место, войдя в число самых доступных.

Куда съездить на выходные и сколько это будет стоить? Согласно рейтингу компании Hoppa (предоставляет трансфер из аэропортов), самым дешевым городом в мире, где можно отдохнуть во время уик-энда, является столица Болгарии София.

Составители рейтинга сравнивают цены на проживание в гостинице, питание, напитки, поездку на такси и развлечения. В этом году в исследование было включено 84 города по всему миру (в прошлом году – только 46). Кроме того, на этот раз в сравнение попали цены на коктейль, билет на экскурсионный автобус и самые популярные развлечения.

Самым дорогим по этим критериям оказался Цюрих, где минимальный бюджет на выходные должен быть около 200 евро на человека. Этих денег хватит на одну ночь в отеле, а также питание, напитки и развлечения. В болгарской Софии, которая разместилась на последнем 84 месте, можно чувствовать себя уверенно, если в кошельке есть хотя бы около 37 евро на день.

Прага заняла 58 место с конца – здесь достаточно будет 69,79 евро. Из европейских городов дешевле провести выходные можно только в Будапеште (62 место), Кракове (72 место), Киеве (78 место) и Бухаресте (81 место).

Вторым в мире по дешевизне городом был признан египетский Каир, где на выходной будет достаточно около 46 евро. В колумбийской Картахене денег понадобится немного больше. В десятку самых доступных городов мира также вошли Бухарест, Анталия, Сиемреап (в Камбодже), Киев, Манила, Мехико, Слима (город на Мальте).

Вторым по дороговизне после Цюриха, согласно рейтингу, оказался Нью-Йорк (около 185 евро). За ним следует Копенгаген (177 евро). Лондон стал 12-м в списке (142 евро). В десятку самых дорогих также вошли хорошо известные города: Осло, Стокгольм, Венеция, Амстердам и Рим. Замыкает десятку Каракас, куда нужно взять с собой не менее 144 евро на сутки. Это больше, чем бюджет на выходные в Париже или Сиднее.

Составители рейтинга также выделили отдельные города в определенных категориях. Так, в Нью-Йорке самое дорогое проживание в гостинице, в Болгарии, наоборот, – самое дешевое. Что касается стоимости бокала пива, то дороже всего он будет в катарской Дохе (7,49 евро), Осло и Дубае (7 евро). Дешевле всего пиво стоит в Маниле на Филиппинах (45 евроцентов), а также в Камбодже. В Пекине за пиво нужно будет заплатить 56 евроцентов.

Самые дешевые бургеры тоже продают в Маниле, а также в Киеве, где достаточно будет 2,32 евро. В Цюрихе, наоборот, цены на бургеры отбивают всякий аппетит – 15,03 евро за штуку.

Источник: hoppa.com