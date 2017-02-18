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Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет

Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет

artyommm 321 0
Еще один необычный факт в этой ситуации: женщину разыскали по отпечатку уха.
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет

Полиция Праги арестовала наркодилершу в возрасте 66 лет. Она разыскивалась с 2006 года, когда ее осудили за распространение наркотиков. Сейчас она уже отбывает наказание. Полицейским удалось задержать преступницу после того, как она совершила кражу в супермаркете в Праге 8.

По информации полиции, до того как женщине исполнилось 50 лет, она была законопослушной, а затем «вступила на тропу преступлений». Сначала она участвовала в ограблении квартир и других объектов недвижимости, а потом начала заниматься распространением наркотиков. За это она была осуждена на 6 лет. Парадокс сложившейся ситуации заключается в том, что если бы дилерша начала отбывать наказание сразу после приговора, то она бы должна была выйти из тюрьмы 5 лет назад и жить уже жизнью обычной пенсионерки.

Кроме возраста преступницы, курьеза ситуации добавляет тот факт, что ее нашли по отпечатку уха. Занимаясь ограблением квартир, она проверяла, есть ли в них кто-то, прикладывая ухо к двери. Это был первый из подобных случаев, когда отпечатки уха использовались как улика. 

После того как женщине был вынесен приговор, она как будто провалилась сквозь землю, – говорят в полиции. Ее разыскивали даже в Австрии. Спустя 10 лет суд хотел объявить ее умершей, но у криминалистов была информация о том, что ее видел надежный свидетель. Полиции еще предстоит выяснить, чем занималась пожилая женщина, скрываясь все эти годы от страж правопорядка.

Источник: lidovky.cz

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Темы
наркотики полиция Прага
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