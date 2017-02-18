Пенсионерка в Праге вызвала полицию: в ее постели спал незнакомец

73-летняя жительница Праги позвонила в полицию, когда обнаружила вечером, что в ее кровати спит неизвестный мужчина.

В четверг полиции пришлось выехать по вызову пенсионерки в пражском районе Угржиневс. 73-летняя женщина сообщила, что в ее постели спит незнакомый ей мужчина. На месте полицейские выяснили, что неизвестный решил просто вздремнуть в чужом доме.

Незнакомец пробрался в частный дом в Угржиневсе с целью поспать. Он перелез забор, проник в дом и лег в чужую кровать. Молодому мужчине теперь грозит наказание за ограничение чужой свободы в собственном доме.

Как объяснили в полиции, подобные инциденты случаются с людьми в состоянии алкогольного опьянения или наркоманами, которые могут в процессе ограбления просто уснуть в теплом помещении. Полицейские выясняют обстоятельства преступления.

Источник: idnes.cz