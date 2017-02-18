Пенсионерка в Праге вызвала полицию: в ее постели спал незнакомец

В четверг полиции пришлось выехать по вызову пенсионерки в пражском районе Угржиневс. 73-летняя женщина сообщила, что в ее постели спит незнакомый ей мужчина. На месте полицейские выяснили, что неизвестный решил просто вздремнуть в чужом доме.
Незнакомец пробрался в частный дом в Угржиневсе с целью поспать. Он перелез забор, проник в дом и лег в чужую кровать. Молодому мужчине теперь грозит наказание за ограничение чужой свободы в собственном доме.
Как объяснили в полиции, подобные инциденты случаются с людьми в состоянии алкогольного опьянения или наркоманами, которые могут в процессе ограбления просто уснуть в теплом помещении. Полицейские выясняют обстоятельства преступления.
Источник: idnes.cz