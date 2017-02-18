Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 2 °C
Пенсионерка в Праге вызвала полицию: в ее постели спал незнакомец

Пенсионерка в Праге вызвала полицию: в ее постели спал незнакомец

artyommm 624 0
73-летняя жительница Праги позвонила в полицию, когда обнаружила вечером, что в ее кровати спит неизвестный мужчина.
Пенсионерка в Праге вызвала полицию: в ее постели спал незнакомец

В четверг полиции пришлось выехать по вызову пенсионерки в пражском районе Угржиневс. 73-летняя женщина сообщила, что в ее постели спит незнакомый ей мужчина. На месте полицейские выяснили, что неизвестный решил просто вздремнуть в чужом доме. 

Незнакомец пробрался в частный дом в Угржиневсе с целью поспать. Он перелез забор, проник в дом и лег в чужую кровать. Молодому мужчине теперь грозит наказание за ограничение чужой свободы в собственном доме. 

Как объяснили в полиции, подобные инциденты случаются с людьми в состоянии алкогольного опьянения или наркоманами, которые могут в процессе ограбления просто уснуть в теплом помещении. Полицейские выясняют обстоятельства преступления.

Источник: idnes.cz

Рассказать всем:
Темы
пенсионеры полиция
Читайте
по теме 
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
23.01.2017 07:54 Общество
В Чехии набирает популярность услуга «бабушка на сутки»
1776 0
Средняя пенсия в Чехии – как минимальная зарплата
04.11.2016 10:38 Общество
Средняя пенсия в Чехии – как минимальная зарплата
2656 0
Чешские пенсионеры много путешествуют, но экономят в поездках больше всех в ЕС
26.09.2016 17:03 Общество
Чешские пенсионеры много путешествуют, но экономят в поездках больше всех в ЕС
949 0
В Чехии продолжают повышать зарплаты госслужащим
21.09.2016 13:47 Экономика
В Чехии продолжают повышать зарплаты госслужащим
632 0
Последние новости:
18
февраля
Для иностранцев, желающих получить ПМЖ в Чехии, сняли обучающие видео
18.02.2017 16:22 Общество
Для иностранцев, желающих получить ПМЖ в Чехии, сняли обучающие видео
26 0
Земан призвал жителей Украины, России и Беларуси приезжать на работу в Чехию
18.02.2017 12:20 Политика
Земан призвал жителей Украины, России и Беларуси приезжать на работу в Чехию
483 0
Чешский музей привлек внимание к научной публикации снимками обнаженных женщин
18.02.2017 11:53 Общество
Чешский музей привлек внимание к научной публикации снимками обнаженных женщин
272 0
В Чехии падает качество продуктов питания – из-за скидок
18.02.2017 11:19 Экономика
В Чехии падает качество продуктов питания – из-за скидок
356 0
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
18.02.2017 10:12 Общество
Пражская полиция арестовала пожилую наркодилершу – в возрасте 66 лет
321 0
17
февраля
Где самое дешевое пиво и бургеры
17.02.2017 12:38 Общество
Где самое дешевое пиво и бургеры
1173 0
Представлять Чехию на Евровидении будет певица, которую не знают даже чехи
17.02.2017 10:53 Культура
Представлять Чехию на Евровидении будет певица, которую не знают даже чехи
931 0
Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии
17.02.2017 10:52 Экономика
Исследование: в какую сумму обходится курение в Чехии
735 0
Пражский аэропорт не работал из-за угрозы взрыва
17.02.2017 09:37 Общество
Пражский аэропорт не работал из-за угрозы взрыва
804 0
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
17.02.2017 09:28 Общество
Прага и Брно вошли в сотню лучших городов мира для студентов
786 0



Мобильная версия