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Чешский музей привлек внимание к научной публикации снимками обнаженных женщин

Чешский музей привлек внимание к научной публикации снимками обнаженных женщин

artyommm 272 0
Необычную PR-кампанию для продвижения научного труда по археологии выбрал директор музея в чешском Йичине.
Фото: pixabay.com
Чешский музей привлек внимание к научной публикации снимками обнаженных женщин

Музей в чешском Йичине давно не попадал в поле внимания прессы. Директор Михал Бабик решил изменить ситуацию. Для этого он решил воспользоваться приемом партизанского маркетинга, и у него получилось.

Музей разослал пресс-релиз, в котором сообщалось, что в новой книге по археологии Чешского рая по ошибке были напечатаны фотографии обнаженных женщин, и теперь музею якобы придется изъять научную публикацию из продажи. На запрос журналистов директор приложил фотографию одного из разворотов, где действительно можно было увидеть фото модели топлесс.

 Фото из Музея Йичина

Позже в пресс-отделе музея признались, что речь шла о спланированной PR-акции: на самом деле в книге по археологии никаких ошибок нет, и фотографии обнаженных женщин в ней не содержатся. По словам директора Бабика, благодаря необычной рекламе книгу решили купить сотни человек, а посещаемость музея значительно увеличилась. Спустя 24 ч после публикации пресс-релиза необычная кампания, по словам администрации музея, была окончена.

Йичинский музей сообщает, что новая публикация Йиржи Уалдхаусера по археологии вышла без ошибок и готова к продаже в обычных магазинах. Реакция людей, которые прочитали шуточный пресс-релиз, в большинстве своем была положительной. 

Источник: rozhlas.cz

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Темы
эротика наука музей
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