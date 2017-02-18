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Для иностранцев, желающих получить ПМЖ в Чехии, сняли обучающие видео

Для иностранцев, желающих получить ПМЖ в Чехии, сняли обучающие видео

artyommm 26 0
Видеоролики находятся в свободном доступе на YouTube.
Фото: Кадр из видеоролика
Для иностранцев, желающих получить ПМЖ в Чехии, сняли обучающие видео

Желающие получить разрешение на ПМЖ (постоянное место жительства, trvalý pobyt) в Чехии, которых в последние годы становится все больше, должны сдать экзамен по чешскому языку. Подготовиться к нему могут помочь короткие видеоролики, которые появились на YouTube. Их опубликовал Национальный институт образования (Národní ústav pro vzdělávání, NÚV) с целью сделать особенности чешского языка и общения с чехами более понятными для иностранцев.

Всего было смонтировано 18 учебных видеороликов продолжительностью каждый около 1-2 мин. В них описаны ситуации из жизни, с которыми иностранцы могут сталкиваться каждый день. В институте говорят, что эти видео не только помогают подготовиться к определенной ситуации, но и учат типичным жестам, а также обычаям в чешском обществе. 

В учебниках эта информация обычно не представлена. Претенденты на ПМЖ, например, могут научиться по видео вызывать скорую помощь, решать проблемы с арендодателем или договариваться об изменении смены на работе.

Экзамен является необходимым условием для получения ПМЖ в Чехии для иностранцев из стран вне Евросоюза. Кроме того, иностранец должен прожить в стране не менее пяти лет. Экзамен состоит из письменной и устной части. Первая попытка пройти испытание предоставляется бесплатно, вторая будет стоить 1 500 крон. По данным института, к концу 2016 года 62 тысячи иностранцев сдали экзамен по чешскому языку, чтобы получить статус ПМЖ.  Чаще всего это были украинцы, вьетнамцы и русские. Граждане стран ЕС от этой обязанности освобождены.

Образовательные видеоролики созданы для тех, кто владеет чешским хотя бы на минимальном уровне – A1 и A2. Для подготовки к экзамену желающие могут воспользоваться пособием – в электронном или печатном виде, информационными видео, а также информацией на специализированном портале.

Источник: tyden.cz

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