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Еще один лыжник в Чехии скончался от столкновения с деревом

Еще один лыжник в Чехии скончался от столкновения с деревом

artyommm 1 0
Подобный несчастный случай произошел в минувшее воскресенье в Чехии.
Еще один лыжник в Чехии скончался от столкновения с деревом

В Карлов-под-Прадедом в районе города Брунталь в Моравскосилезском крае в субботу скончался 29-летний лыжник, который на скорости выехал с трассы и врезался в дерево. Молодой человек получил многочисленные травмы, из-за которых на месте скончался. Подробности происшествия выясняет полиция.

Погибший лыжник катался без шлема. В момент, когда прибыла скорая помощь, молодой человек лежал без признаков жизни. Несчастный случай произошел в 10:30, на место происшествия вылетел вертолет.  

Лыжнику через несколько минут после столкновения с деревом оказали первую помощь спасатели горной службы, но тот не реагировал, тогда молодого человека пытались реанимировать. После неудачной попытки его увезли со склона, чтобы медики могли оказать ему необходимую помощь. Тем не менее, спасти парня уже не удалось.

Лыжников призывают быть максимально внимательными во время катания и проявлять осторожность в отношении других отдыхающих. Катающихся попросили соблюдать основные правила безопасного движения на горнолыжных спусках, которые опубликованы на сайте Горной службы.

В минувшее воскресенье в Чехии также погиб лыжник 1967 года рождения, который на горнолыжном курорте в городе Чески-Йиржетин врезался в дерево. Этим происшествием также занимается полиция.

Источник: rozhlas.cz

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Горнолыжные курорты лыжи
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