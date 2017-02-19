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Чего ждать от погоды в Чехии в ближайшие 4 недели

Чего ждать от погоды в Чехии в ближайшие 4 недели

artyommm 662 0
Чешский гидрометцентр рассказал о погоде на ближайший месяц.
Чего ждать от погоды в Чехии в ближайшие 4 недели

На следующей неделе в Чехии ожидается более теплая погода, осадков выпадет больше, чем это характерно для конца февраля. Морозов  не будет даже по ночам, а средняя дневная температура составит +8 градусов Цельсия. В начале марта станет прохладнее, количество осадков уменьшится, – сообщают в Чешском гидрометцентре.

Последняя неделя февраля будет теплее, чем предполагает норма. А вот первые две недели марта будут ей, скорее, соответствовать. К +8 градусам средняя дневная температура вернется только 13 марта. 

Нельзя исключить, что за это время в Чехию может прийти существенное похолодание. Так, в конце февраля и начале марта ночью температура может опускаться ниже нуля. Для будущих четырех недель средней считается температура 1,6 градуса Цельсия со знаком «плюс». 

Источник: tyden.cz

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