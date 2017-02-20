Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления

Метеорологи рассказали о кардинальном изменении погоды в Чехии на этой неделе.

Радикальное потепление до +12 градусов, сильный ветер, переходящий в горах в настоящий вихрь, и угроза наводнения – такой прогноз погоды представила компания Meteopress на последнюю неделю февраля.

В понедельник в Чехии будет облачно, почти на всей территории страны будут идти дожди. Днем температура воздуха достигнет 5-9 градусов тепла по Цельсию.

Со вторника погода изменится. «С приходом теплого фронта утренние температуры достигнут 4-8 градусов тепла. Вместе с этим увеличится и количество осадков», – рассказала Дагмар Гонсова из Meteopress.

Теплый фронт, который придет на территорию Чехии во вторник, принесет с собой не только повышение температуры воздуха, но и интенсивный дождь с сильным ветром. В горах начнет быстро таять снег, из-за чего уровень воды в реках поднимется – вплоть до угрозы наводнения.

Дождь в этот день будет идти не только в низинах, но и в горах. Ожидается, что на квадратный метр выпадет 30 литров воды. Ветер будет еще больше усиливать таяние снега.

Аналогичную погоду прогнозируют и на среду, когда днем воздух прогреется до 7-11 градусов тепла. Весь день также будет идти дождь, сопровождающийся сильным ветром. Скорость ветра в горах будет достигать 90 км/ч, в низинах – 70-75 км/ч.

Самым теплым, дождливым и ветреным днем недели будет четверг. Температура воздуха днем поднимется до 12 градусов тепла. Дождь будет идти целый день. Скорость ветра в горах достигнет 100-110 км/ч, в низинах – до 75-80 км/ч.

В пятницу прогнозируют значительное похолодание и снег с дождем. Уже в субботу и воскресенье утренние температуры воздуха упадут до 0 – -4 градусов мороза.

Источник: Novinky.cz