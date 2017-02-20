Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях

Агентство Kantar TNS опубликовало результаты исследования, которое показывает, насколько население Чехии довольно своей жизнью.

Фото: shutterstock.com

Агентство Kantar TNS провело исследование с целью узнать, как живут чехи и насколько они довольны своей жизнью. Оказалось, что в стране наконец стало больше довольных людей, и главное – они хотят работать. Выросло также количество людей, которые сделали хобби своей профессией.

В целом чешское общество разделилось на оптимистичное «молодое» и пассивное «старое» поколения. Возрастая грань между ними – 35 лет.

В течение пяти лет чехи чувствовали недовольство жизнью, что было связано с экономическим кризисом. Сейчас, как говорится в новейшем исследовании агентства Kantar TNS, жители республики оценивают свою жизнь на 53 балла. Это значит, что Чехия переступила грань «магических» 50 баллов, которые, согласно TRI*M рейтингу, говорят о том, что население страны живет хорошо. Еще два года назад в Чехии этот результат составлял 49 баллов, а в 2012 году – 45. Но по-прежнему есть куда стремиться: эксперты говорят, что по-настоящему хороший показатель – 60 баллов из 100.

Сейчас в Чехии можно увидеть разницу в мировоззрении поколений. Молодые привносят в общество больше позитива. Он связан и с улучшением ситуации в экономике: найти работу легче, зарплаты стали больше. Кроме того, чехи теперь меньше экономят на развлечениях, находят больше времени на друзей и поездки.

Исследование делит население Чехии в возрасте от 15 до 65 лет на четыре возрастные категории. Две старшие группы, которые включают в себя более 4 млн человек, все еще помнят времена коммунизма. Неисполнившиеся мечты о карьере после падения режима у этих людей чаще всего становятся причиной скепсиса и разочарования. Среди старшего поколения гораздо больше тех, кто не верит в принципы демократии.

Молодое поколение, к которому относится 2,5 млн человек, наоборот, в основном довольно своей жизнью. На них отразились глобализация и развитие цифровых технологий, поэтому они ведут себя часто так же, как их сверстники на Западе. Тем не менее, о Чехии и, в особенности, о ее политиках молодые люди часто не думают хорошо.

Жители республики больше не хотят много тратить на мобильные телефоны и новые автомобили. А вот что касается впечатлений, то здесь они готовы раскошелиться: ужин в ресторане или отпуск оставляют у них приятные впечатления.

Источник: ihned.cz