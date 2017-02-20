Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 4 °C
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях

Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях

artyommm 250 0
Агентство Kantar TNS опубликовало результаты исследования, которое показывает, насколько население Чехии довольно своей жизнью.
Фото: shutterstock.com
Каково это – жить в Чехии: жители республики рассказали о своих ощущениях

Агентство Kantar TNS провело исследование с целью узнать, как живут чехи и насколько они довольны своей жизнью. Оказалось, что в стране наконец стало больше довольных людей, и главное – они хотят работать. Выросло также количество людей, которые сделали хобби своей профессией. 

В целом чешское общество разделилось на оптимистичное «молодое» и пассивное «старое» поколения. Возрастая грань между ними – 35 лет. 

В течение пяти лет чехи чувствовали недовольство жизнью, что было связано с экономическим кризисом. Сейчас, как говорится в новейшем исследовании агентства Kantar TNS, жители республики оценивают свою жизнь на 53 балла. Это значит, что Чехия переступила грань «магических» 50 баллов, которые, согласно TRI*M рейтингу, говорят о том, что население страны живет хорошо. Еще два года назад в Чехии этот результат составлял 49 баллов, а в 2012 году – 45. Но по-прежнему есть куда стремиться: эксперты говорят, что по-настоящему хороший показатель – 60 баллов из 100. 

Сейчас в Чехии можно увидеть разницу в мировоззрении поколений. Молодые привносят в общество больше позитива. Он связан и с улучшением ситуации в экономике: найти работу легче, зарплаты стали больше. Кроме того, чехи теперь меньше экономят на развлечениях, находят больше времени на друзей и поездки.

Исследование делит население Чехии в возрасте от 15 до 65 лет на четыре возрастные категории. Две старшие группы, которые включают в себя более 4 млн человек, все еще помнят времена коммунизма. Неисполнившиеся мечты о карьере после падения режима у этих людей чаще всего становятся причиной скепсиса и разочарования. Среди старшего поколения гораздо больше тех, кто не верит в принципы демократии. 

Молодое поколение, к которому относится 2,5 млн человек, наоборот, в основном довольно своей жизнью. На них отразились глобализация и развитие цифровых технологий, поэтому они ведут себя часто так же, как их сверстники на Западе. Тем не менее, о Чехии и, в особенности, о ее политиках молодые люди часто не думают хорошо.

Жители республики больше не хотят много тратить на мобильные телефоны и новые автомобили. А вот что касается впечатлений, то здесь они готовы раскошелиться: ужин в ресторане или отпуск оставляют у них приятные впечатления.

Источник: ihned.cz

Рассказать всем:
Темы
Опрос общественного мнения Чехия
Читайте
по теме 
Чего боятся чехи: названы самые большие опасения у населения страны
09.02.2017 15:51 Общество
Чего боятся чехи: названы самые большие опасения у населения страны
1899 0
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
27.01.2017 17:59 Общество
У чехов спросили, довольны ли они жизнью
1644 0
Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего
26.01.2017 12:59 Общество
Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего
813 0
На заметку работодателям: ради чего чехи готовы поменять работу
11.01.2017 14:06 Карьера
На заметку работодателям: ради чего чехи готовы поменять работу
951 0
Последние новости:
20
февраля
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
20.02.2017 14:14 Политика
Чешские солдаты НАТО оказались в центре скандала в Литве
133 0
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
20.02.2017 13:49 Общество
Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных
75 0
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
20.02.2017 12:18 Экономика
Amazon в Чехии пригласит 3000 новых сотрудников
281 0
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
20.02.2017 11:29 Экономика
Почему рестораны в Чехии не хотят принимать «стравенки»?
412 0
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
20.02.2017 11:15 Экономика
Тысячи человек в Чехии лишились социальных пособий
415 0
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
20.02.2017 10:32 Экономика
30 претендентов на одну квартиру: в Чехии сдают жилье по конкурсу
767 0
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин
20.02.2017 10:13 Экономика
Новый тренд в Чехии: теперь мужчины получают алименты от женщин
407 0
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
20.02.2017 08:52 Экономика
Ослабленная чешская валюта: евро за 25 крон не будет
970 0
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
20.02.2017 08:44 Общество
Чехии грозят наводнения из-за резкого потепления
651 0
19
февраля
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
19.02.2017 17:46 Экономика
В Чехии будут выпускать мотоциклы с самым большим двигателем в мире
574 0



Мобильная версия