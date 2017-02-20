Пражскому зоопарку удалось добиться размножения редкого вида животных

В зоопарке Праги пополнение – у пары мягкошерстных выдр родились семь детенышей. Ранее ни одному зоопарку континентальной Европы не удавалось добиться такого результата.

Фото: Petr Hamerník, zoopraha.cz

Чешскому зоопарку первому и пока единственному в континентальной Европе удалось создать условия для размножения мягкошерстной выдры. Все семеро детенышей выглядят как уменьшенные копии своих родителей – Кири и Скотта.

Эти выдры, которые являются большой редкостью для зоопарков Европы, появились в Праге в 2013 году. Добиться размножения этих млекопитающих ранее удалось только британцам. Именно из Великобритании эти животные и прибыли в столицу Чехии. На тот момент самке Кири было 6 лет, а самцу Скотту – 3 года.

Для обоих родителей это первые дети, и они уже успели зарекомендовать себя как образцовые мама и папа. Сначала о малышах, которые боялись выходить из будки, заботилась только мама. Когда детенышам исполнился месяц, у них начали открываться глаза, и тогда к ежедневным заботам подключился и отец. Он заботливо следил за их первыми прогулками по вольеру.

В дикой природе мягкошерстные выдры встречаются в Юго-Восточной Азии, Индии и Ираке. Их популяция постоянно сокращается. Несмотря на то что во многих странах они находятся под защитой, незаконная охота на этих животных из-за меха и мяса продолжает наносить серьезный урон.

Увидеть семейство выдр в полном составе посетители пражского зоопарка могут в павильоне «Индонезийские джунгли». Малыши большую часть времени прячутся в будке, но по мере взросления они становятся все активнее. Выдры считаются ловкими пловцами, и скоро родители начнут учить своих отпрысков плавать.

Источник: zoopraha.cz