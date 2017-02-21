Видео: пассажирский самолет, потерявший связь над Чехией, преследовали истребители

Индийский Боинг Jet Airways с 330 пассажирами на борту потерял связь с диспетчерской службы из Праги. К самолету вылетели немецкие истребители.

Индийский пассажирский самолет Jet Airways, который летел из Бомбея в Лондон, при перелете над Чехией потерял контакт с диспетчерской службой из-за неисправной радиочастоты. Из-за этого к подозрительному самолету вынуждены были вылететь два немецких военных самолета. Об инциденте, который произошел в четверг, информировала немецкая служба безопасности DFS.

Истребители приблизились к Боингу и какое-то время летели с ним рядом. Приближение военных самолетов заметил и зафиксировал на камеру экипаж другого самолета компании British Airways, который в это время пролетал по тому же коридору, но на другой высоте.

Согласно более позднему заявлению DFS, вылет истребителей был мерой профилактики.

Индийский Боинг с 330 пассажирами и 15 членами экипажа на борту успешно приземлился в Лондоне. Пилотов самолета привлекут к расследованию, чтобы определить причину потери связи.

Источник: Novinky.cz, ČTK