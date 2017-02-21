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Полиция разыскивает шизофреника из Праги, убившего двух человек

Полиция разыскивает шизофреника из Праги, убившего двух человек

Vladislava M 46 0
35-летний убийца двух человек, страдающий шизофренией, не явился на визит к врачу и пропал. Полиция объявила официальный розыск.
Фото: Ян Рейтингер в суде, фото Mikuláš Klang
Полиция разыскивает шизофреника из Праги, убившего двух человек

Полиция официально объявила о розыске 35-летнего Яна Рейтингера из Праги, который в 2010 году убил в городе Ческе-Будеёвице мать и ее друга. Мужчина, которого на тот момент звали Яном Хейдингером, проходил амбулаторное лечение шизофрении. На последний прием к врачу он не пришел.

В базе данных Ян Рейтингер описан как худощавый мужчина ростом 180-190 см. Полиция предупреждает, что он может быть опасен для окружающих, поэтому ни в коем случае не нужно пытаться задержать его самостоятельно. Мужчину ищут с 4 января 2017 года.

Криминалисты уже связались со всеми знакомыми и родственниками Рейтингера, которые могли хоть что-то о нем знать. Об исчезновении убийцы двух человек информировал и телеканал Prima.

На данный момент после совершенного убийства прошло уже 7 лет. Суд назначил Рейтингеру лечение и после 3 лет в Богнице отпустил его на свободу. Родственники больного опасаются, что он может войти в агрессивную фазу душевного расстройства и совершить очередное преступление.

Источник: Idnes.cz

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полиция Чехия преступность
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