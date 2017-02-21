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В воздухе Чехии обнаружили радиоактивный йод

В воздухе Чехии обнаружили радиоактивный йод

Vladislava M 1392 0
В воздухе Чехии и еще шести европейских стран обнаружен радиоактивный йод неизвестного происхождения. СМИ предполагают, что вещество прибыло из России.
В воздухе Чехии обнаружили радиоактивный йод

Измерительные станции в 7 европейских странах, включая Чехию, обнаружили в воздухе радиоактивный изотоп йода-131. Его возникновение связано с человеческой деятельностью. По информации французского Института радиационной защиты, количество изотопа йода в воздухе низкое, поэтому он не представляет угрозы для здоровья и жизни людей.

Откуда взялся радиоактивный изотоп йода в воздухе, пока неясно. Некоторые СМИ спекулируют о его российском происхождении в связи с тем, что первой радиойод в воздухе зарегистрировала норвежская станция у границ с Россией. Поэтому, предположительно, йод пришел из области Восточной Европы.

Председатель Государственного комитета ядерной безопасности ЧР Дана Драбова подтвердила, что опасности для здоровья людей вещество не представляет. Количество радиоактивного йода в Чехии очень низкое. По ее словам, СМИ ошибочно и беспричинно распространяют информацию о том, что в воздухе европейских стран зарегистрировали опасное количество йода-131.

Несмотря на это, комитет пытается получить как можно больше информации о степени радиоактивности в воздухе и найти ее причины. Пока специалисты предполагают, что йод движется в атмосфере через всю Европу.

Первое сообщение об изотопе дала на второй неделе января станция на севере Норвегии – в нескольких сотнях метров от российской границы. Вскоре после нее присутствие радиоактивных частиц в атмосфере подтвердила станция в Финляндии. В течение двух недель содержание йода-131 было незначительно повышено в Польше, Германии, Франции, Испании и Чехии.

«Йод-131 – это радионуклид с коротким полупериодом распада (8 дней). Его обнаружение говорит о том, что утечка прошла недавно», – заявил французский Институт радиационной защиты.

С обнаружением радиоактивного йода, вероятно, связано прибытие специального самолета Boeing WC-135 американской военной авиации в Великобританию на прошлых выходных. Этот самолет оборудован специальным оснащением для замера уровня радиоактивности и определения происхождения радиоактивных элементов.

Источник: lidovky.cz

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