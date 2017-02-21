Как работают мамы маленьких детей в Чехии: сравнение со странами ЕС

В Чехии большинство матерей остается дома в отпуске по уходу за ребенком, пока ему не исполнится 2 года. При этом в некоторых странах ЕС ситуация противоположная.

Чехия вошла в число стран ЕС, где матери несовершеннолетних детей чаще предпочитают не работать. Об этом говорит статистика Организации экономического сотрудничества и развития, в которой сравнивается уровень трудоустройства женщин в ЕС (за исключением Швеции) в возрасте от 15 до 64 лет, являющихся матерями детей до 14 лет.

В Чехии работает только 61,6% таких матерей, при этом средний показатель по Евросоюзу – 67,6%. В Германии работает 69% матерей, у которых есть дети до 14 лет. В Австрии предпочитает работать еще больше женщин с таким статусом – 75,7%. Дания стала лидером в этом списке с результатом 82%. Кроме нее в тройку вошли также Словения (79,1%) и Литва (75,8%).

Среди тех чешских матерей, у которых есть дети до 14 лет, на полную ставку работает более 90% из них. И это больше, чем в Германии или Австрии, где, хотя и трудоустроено больше матерей, чаще речь идет о неполной занятости.

Если говорить о женщинах, у которых есть ребенок от 0 до 2 лет, то их в Чехии работает 22,3%. В большинстве других стран ЕС матери раньше выходят на работу. В Дании 75,8% матерей с малолетними детьми до 2 лет уже работают. Подобная ситуация в Словении, Голландии, Люксембурге и Португалии.

Источник: trexima.cz