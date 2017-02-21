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В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен

В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен

artyommm 506 0
Звук сирен можно будет слышать в Праге и Среднечешском крае с 09:55 в течение 140 секунд.
В четверг в Чехии почтут память погибшего пожарного непрерывным звуком сирен

В четверг, 23 февраля, жители Праги и Среднечешского края смогут на протяжении 140 секунд слышать непрерывный звук пожарных сирен. Так пожарные решили почтить память своего сослуживца Яна Одерматта, который погиб на прошлой неделе при тушении пожара в лакировочном цеху в Зволе. 

Сирены начнут гудеть ровно в 09:55 без предупреждения. Сразу после этого в актовом зале страшницкого крематория начнутся похороны. Об этом сообщила пресс-атташе генерального пожарного управления ЧР Николе Заоралова. Профсоюзы пражских пожарных организовали сбор пожертвований на поддержку семьи 45-летнего коллеги.

Одерматт поступил на службу на пожарную станцию Радотин в 1993 году и до момента своей гибели продолжал там работать. После окончания квалификационных курсов он стал техником химической службы. На прошлой неделе он участвовал в тушении пожара лакировочного цеха, который начал гореть во вторник, 14 февраля,  рано утром. Там пожарный получил тяжелые ранения, из-за которых на следующий день скончался в больнице Кладно. Похороны Одерматта начнутся в четверг, 23 февраля, в 10:00. 

Пожар лакировочного цеха в Зволе удалось ликвидировать только через 36 часов. Причину возгорания еще предстоит выяснить. Кроме пожарного Одерматта, погиб один из сотрудников цеха, тело которого было найдено во вторник вечером. Так как в части здания обвалилось несколько потолочных панелей, тушить пожар пришлось снаружи – с применением высотной техники. Кроме того, в помещениях взрывались газовые баллоны. Пожар оценили в три из четырех возможных баллов.  

Еще одной жертвой пожара стала работница цеха: она получила ожоги лица и рук. Причиненный ущерб оценивается на сумму около 100 млн крон.

В последний раз сирены пожарных в память о погибших сослуживцах звучали в марте 2015 года. Тогда звук сирен в честь застреленных в городе Угерски-Брод спасателях можно было слышать по всей республике.

Источник: ceskenoviny.cz 

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Темы
пожар пожарники
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