Amnesty International: в Чехии и мире ненавидят беженцев

В годовом отчете о ситуации с правами человека в мире организация Amnesty International предупредила Чехию и другие страны об опасности нагнетания страха и ненависти.

В мире продолжают ненавидеть беженцев. Это относится и к Чехии. Политики используют эту ненависть для укрепления своих позиций и разделения общества. Об этом сообщила организация Amnesty International в ежегодном отчете «Ситуация с правами человека в мире».

С другой стороны, Чехию позитивно оценили за введение обязательного дошкольного образования и попытку включить детей с инвалидностью в обычные школы.

По словам генерального секретаря AI Салила Шетти, всемирной опасностью в прошлом году стало нагнетание страха.

«Политики беззастенчиво использовали все виды риторики ненависти. Современная демонизированная политика бесстыдно пропогандирует опасные мысли, что некоторые люди хуже других», – объяснил Шетти.

По словам Шетти, во всем мире запугивание стало опасной движущей силой. Американский президент Дональд Трамп, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, президент турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Филиппин Родриго Дутерте и все больше других политиков выбирают дискриминацию своей стратегией и представляют одних людей волками, а других – жертвенными овцами.Главной мишенью политики ненависти стали беженцы.

В отчете о ситуации в Чехии AI упомянула продолжающиеся местные демонстрацим против мигрантов и высказывания президента Милоша Земана, который называет беженцев угрозой.

Организация напомнила и прошлогодние нападения на тех, кто занимается правами беженцев в Чехии. Например, поджог социального центра Klinika в Праге, который проводил благотворительный сбор для беженцев, а также разрисовывание витрин общественных заведений, подключенных к кампании против дискриминации Hate Free, нацистскими символами и угрозами.

Кроме проявления ненависти к беженцам, организация критиковала Чехию за то, что женщины в стране долгое время получают зарплаты ниже мужчин. Этим недоволен и Комитет по борьбе со всеми формами дискриминации женщин ООН.

Также AI предостерегла людей, что если нагнетание страха и дискриминация беженцев будет продолжаться, то вскоре ненависть перекинется и на другие группы людей: будь то на основании расы, веры, национальности или пола.