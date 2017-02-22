С апреля Прага вернет на улицы столики и стулья для отдыха

В апреле на улицах Праги снова начнут появляться столики и стулья для отдыха. Они будут находиться в 13 разных местах (в прошлом году таких мест было только 8), – такое решение во вторник приняла мэрия столицы, которая, однако, выдвинула условие: уличные стулья не подлежат коммерческому использованию, например, ресторанами.
В прошлом году столики и стулья, на которых могли отдохнуть пражане и гости города, стояли на площади Вацлава Гавела, на смиховской набережной и в других местах. Изначально у мэрии были опасения, что уличную мебель украдут, но в итоге исчезли только два столика и 11 стульев.
Сейчас предстоит найти компании, которые бы следили за столиками и стульями на улицах Праги. И хотя уличная мебель принадлежала городу, заботились о ней организации, неподалеку от которых она находилась. Подать заявку могут даже магазины, которые хотят сделать общественное пространство возле себя лучше. Но есть условие: использование городской уличной мебели в коммерческих целях запрещено.
Архитекторы Института развития и планирования Праги выяснили, что в местах с высокой транспортной загруженностью, например, на Малостранской площади или в Летенских садах под метрономом люди долго задерживаться не хотят.
Исследование показало, что наибольшей популярностью все-таки пользовались столики и стулья на Малостранской площади, где на уличной мебели с июля по ноябрь отдохнуло около 130 тысяч человек. Чаще всего за столиками располагались сразу два человека, средняя продолжительность их отдыха составляла 14 минут.
Источник: idnes.cz