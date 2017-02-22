С апреля Прага вернет на улицы столики и стулья для отдыха

Исследование Института планирования и развития Праги показало, что столики и стулья для отдыха, которые были установлены на Малостранской площади и в других местах, понравились пражанам. С этого года уличной мебели станет больше.

Фото: http://www.iprpraha.cz/zidle

В апреле на улицах Праги снова начнут появляться столики и стулья для отдыха. Они будут находиться в 13 разных местах (в прошлом году таких мест было только 8), – такое решение во вторник приняла мэрия столицы, которая, однако, выдвинула условие: уличные стулья не подлежат коммерческому использованию, например, ресторанами.

В прошлом году столики и стулья, на которых могли отдохнуть пражане и гости города, стояли на площади Вацлава Гавела, на смиховской набережной и в других местах. Изначально у мэрии были опасения, что уличную мебель украдут, но в итоге исчезли только два столика и 11 стульев.

Сейчас предстоит найти компании, которые бы следили за столиками и стульями на улицах Праги. И хотя уличная мебель принадлежала городу, заботились о ней организации, неподалеку от которых она находилась. Подать заявку могут даже магазины, которые хотят сделать общественное пространство возле себя лучше. Но есть условие: использование городской уличной мебели в коммерческих целях запрещено.

Архитекторы Института развития и планирования Праги выяснили, что в местах с высокой транспортной загруженностью, например, на Малостранской площади или в Летенских садах под метрономом люди долго задерживаться не хотят.

Исследование показало, что наибольшей популярностью все-таки пользовались столики и стулья на Малостранской площади, где на уличной мебели с июля по ноябрь отдохнуло около 130 тысяч человек. Чаще всего за столиками располагались сразу два человека, средняя продолжительность их отдыха составляла 14 минут.

Источник: idnes.cz