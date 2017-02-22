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Прага поставила вопрос о расширении зоны действия годового проездного

Прага поставила вопрос о расширении зоны действия годового проездного

artyommm 317 0
Жителей Среднечешского края хотят мотивировать чаще ездить на общественном транспорте в Праге.
Прага поставила вопрос о расширении зоны действия годового проездного

Прага хочет расширить действие годового проездного на общественный транспорт (kupon MHD) на территорию Прага-Восток и Прага-Запад в Среднечешском крае. Организация Ропид, которая занимается планированием общественного транспорта, проведет в ближайшие месяцы анализ, чтобы узнать, возможно ли это. 

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра по вопросам транспорта Петр Долинек. Годовые проездные стоят 3 650 крон и действуют только на территории Праги. За ее пределами пассажиры должны покупать билет в соответствии с другой зоной. 

Специалисты будут анализировать, сколько автолюбителей в регионе могло бы пересесть на пражский общественный транспорт, и как его сделать более привлекательным для пассажиров, которые живут под Прагой.

В 2015 году годовой проездной на общественный транспорт в Праге подешевел более чем на одну тысячу крон, и теперь стоит 3 650 крон. Причиной стало стремление мотивировать пражан меньше пользоваться личными автомобилями. Жители Среднечешского края платят за проезд в зависимости от того, как далеко от Праги и в какой тарифной зоне они живут.

Источник: denik.cz

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Темы
билеты Прага Транспортное предприятие Праги транспорт Среднечешский край
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