Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты

Новый закон ужесточил правила: оказалось, что под обозначением «Чешский продукт» в магазинах часто продавались зарубежные товары.

С января 2017 года в Чехии начали действовать более строгие правила, определяющие, какие продукты могут называться «чешскими», обозначаться чешским флагом и подобными элементами.

Портал Aktualne.cz попытался выяснить, какая доля чешских товаров теперь продается в сетевых магазинах, но получить эту информацию не удалось. Магазины либо не знают, либо не желают об этом сообщать. Дело в том, что значок «Чешский продукт» размещают на упаковке продукта добровольно. Магазины не обязаны вести учет о реальном происхождении всего, что они продают. С этого прошлого года продавцы также не обязаны размещать у входа список из 5 стран, продукты из которых занимают наибольшую долю в ассортименте.

Как оказалось, под «чешских» в магазинах часто продавались зарубежные продукты, которые только упаковали в Чехии.

«В прошлом году мы вместе с поставщиками проверяли ассортимент товаров, которые раньше продавали с чешским флагом, на соответствие новым правилам. Мы сами были удивлены тому, что так много продуктов, которые покупатели считали чешскими, не соответствуют новому закону. Оказалось, что только 20% ассортимента отвечает новым критериям», – рассказала пресс-секретарь магазинов Globus Павла Гобикова.

Что касается мяса, то, по крайней мере, в Globus свинина и говядина происходила действительно с чешских ферм. Среди копченостей «чешскими продуктами» остались 90% изделий, среди пива – 80%, печенья – 70%, фруктов – 40-75% в зависимости от сезона.

Даже после ужесточения правил нельзя точно определить, какую долю чешских товаров продают в сетевых магазинах. Обозначение новым логотипом Česká potravina как для производителей, так и для продавцов остается добровольным. Закон лишь запрещает его использовать, если продукт не соответствует правилам, и ничего не говорит о том, что сетевые магазины обязаны указывать происхождение каждого продукта.