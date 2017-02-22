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Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты

Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты

Vladislava M 473 0
Новый закон ужесточил правила: оказалось, что под обозначением «Чешский продукт» в магазинах часто продавались зарубежные товары.
Почему из магазинов исчезают «чешские» продукты

С января 2017 года в Чехии начали действовать более строгие правила, определяющие, какие продукты могут называться «чешскими», обозначаться чешским флагом и подобными элементами.

Портал Aktualne.cz попытался выяснить, какая доля чешских товаров теперь продается в сетевых магазинах, но получить эту информацию не удалось. Магазины либо не знают, либо не желают об этом сообщать. Дело в том, что значок «Чешский продукт» размещают на упаковке продукта добровольно. Магазины не обязаны вести учет о реальном происхождении всего, что они продают. С этого прошлого года продавцы также не обязаны размещать у входа список из 5 стран, продукты из которых занимают наибольшую долю в ассортименте.

Как оказалось, под «чешских» в магазинах часто продавались зарубежные продукты, которые только упаковали в Чехии.

«В прошлом году мы вместе с поставщиками проверяли ассортимент товаров, которые раньше продавали с чешским флагом, на соответствие новым правилам. Мы сами были удивлены тому, что так много продуктов, которые покупатели считали чешскими, не соответствуют новому закону. Оказалось, что только 20% ассортимента отвечает новым критериям», – рассказала пресс-секретарь магазинов Globus Павла Гобикова.

Что касается мяса, то, по крайней мере, в Globus свинина и говядина происходила действительно с чешских ферм. Среди копченостей «чешскими продуктами» остались 90% изделий, среди пива – 80%, печенья – 70%, фруктов – 40-75% в зависимости от сезона.

Даже после ужесточения правил нельзя точно определить, какую долю чешских товаров продают в сетевых магазинах. Обозначение новым логотипом Česká potravina как для производителей, так и для продавцов остается добровольным. Закон лишь запрещает его использовать, если продукт не соответствует правилам, и ничего не говорит о том, что сетевые магазины обязаны указывать происхождение каждого продукта.

 

Какой продукт может считаться чешским с 2017 года?

 Чешским флагом и названием Česká potravina продавцы или производители (добровольно) могут с 1  января 2017 года обозначить только тот продукт, который на 100% произведен в Чешской Республике.  Кроме того, все фазы производства продукта, включая убой, должны быть осуществлены на территории Чехии.

Правило на 100% действует в сфере необработанных продуктов, состоящих из 1 вещества (мясо, овощи, фрукты, молоко). Для обработанных продуктов с обозначением Česká potravina норма более мягкая: хотя бы 75% составляющих (доля воды в продукте не учитывается) должны быть произведены и обработаны в Чехии. К таким продуктам относятся йогурты, салями, печенье и др.

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