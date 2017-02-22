Пражский полицейский спас мужчину от самоубийства благодаря Facebook

Полицейский заметил, что мужчина из Брно публикует депрессивные сообщения на Facebook, по собственной инициативе разыскал его и спас ему жизнь.

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Служба для некоторых полицейских не заканчивается после окончания рабочего дня. Есть и такие сотрудники, которые спасают людей и в частной жизни. Так, Михал П. из пражской полиции по делам иностранцев в свободное от работы время спас мужчину из Брно, которого он подозревал в подготовке к самоубийству из-за депрессивных сообщений в социальной сети Facebook.

Михал П. ведет страницу «Полицейские автомобили» на Facebook, где люди размещают фотографии полицейских машин и техники. С одним из самых активных посетителей страницы Михал «подружился». Мужчина отправлял ему хорошие фотографии машин, поэтому он добавил его в друзья и иногда обменивался сообщениями.

Как-то раз его виртуальный друг написал на своей странице, что в Брно ему больше не интересно и лучше бы он его покинул. Поначалу Михал не обратил на это внимания, но с каждым днем сообщения становились все более тревожными. Вскоре мужчина написал, что «ему больше не интересно в этом мире».

Полицейский Михал решил что-то делать и попытался найти мужчину. Так как он не знал о нем ничего, кроме имени, то стал писать его друзьям. Расследование продолжалось всю ночь.

«Около 7 утра мне удалось связаться с его подругой, которая мне, наконец, очень помогла», – рассказал полицейский. От девушки он узнал, что у мужчины проблемы в семье и с матерью. Также она рассказала, на какой остановке он обычно выходит из трамвая и по какому направлению идет пешком.

За ночь полицейскому удалось собрать о мужчине столько информации, чтобы его смогли найти брненские сотрудники полиции. Парня действительно обнаружил один из патрулей в одном из предполагаемых мест.

Полицейские вызвали врача, который осмотрел мужчину и принял решение отправить его на лечение в больницу, так как ситуация была действительно тяжелой. Полицейский Михал П. продолжил поддерживать контакт с парнем, и тот его поблагодарил за своевременную помощь.

По словам Михала П., люди должны быть внимательны к своему окружению – и если у них появляются подобные подозрения, нужно вовремя обратиться к семье человека или позвонить на линию 158.

«Лучше переоценить проблему, чем вовремя не оказать помощь, ведь потом может оказаться уже поздно», – сказал Михал.

Источник: aktualne.cz