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Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками

Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками

artyommm 298 0
Хуже всего в Европе пробки в Бухаресте, в мире – в Мехико.
Прага снова попала в рейтинг городов с большими пробками

Компания TomTom составила новый рейтинг городов мира по пробкам. В мировом рейтинге TomTom Traffic Index Прага заняла 94-е место. Среди европейских городов самым проблемным в плане пробок оказался румынский Бухарест. 

В рамках европейского рейтинга Прага заняла 30-е место среди городов, которые страдают из-за пробок. Из-за них водители должны учитывать, что могут провести в дороге на 28% времени больше, чем обычно занимает путь. В среднем пражские водители ежедневно проводят в пробках около 30 минут, за год накапливается 116 ч. 

TomTom также указывает на самые проблемные участки в Праге, где вы гарантированно попадете в пробку. К таким дорогам относятся улицы Sokolská, Legerova, Wilsonova и 5. května, Южная соединительная дорога Jižní spojkа (в особенности на пересечении с улицей Průmyslová), улица Poděbradská (снова на пересечении с Průmyslová), Dobříšská и Patočková. Если вы не хотите оказаться в пробке, то следует распланировать свой маршрут в объезд этих улиц. 

Самые ужасные пробки в Праге образуются по утрам в понедельник и вторник, в пятницу ситуация лучше всего. Что касается вечерних пробок, то, согласно статистике, среда – самый неудачный в этом плане вечер для водителей; в понедельник – противоположная ситуация. Тем не менее, результат Праги в рейтинге по сравнению с 2010 годом все-таки улучшился.

В пятерку европейских городов, где больше всего пробок, кроме Бухареста, вошли Москва, Санкт-Петербург, Лондон и Марсель. Из соседних с Прагой столиц у Варшавы 11-е место, у Вены – 17-е, у Берлина – 25-е. Хуже всего в мире пробки в столице Мексики – Мехико.

Смотреть результаты рейтинга 

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Темы
пробки рейтинг Прага дороги
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